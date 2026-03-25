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Este viernes podría volver a definirse el futuro de Ricardo Roa en Ecopetrol

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, fue respaldado por la Junta Directiva de la estatal petrolera.

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Ecopetrol y Ricardo Roa
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

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La Junta Directiva respaldó la continuidad de Ricardo Roa en Ecopetrol, una decisión que sigue generando malestar entre la USO, algunas bancadas políticas y analistas locales.

Las investigaciones que recaen sobre Roa, así como la caída de la operatividad financiera de la compañía siguen generando ruido sobre lo que pudiera llegar a pasar con el manejo de la firma, que podría terminar afectado los ingresos de la misma.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Fotos: Valora Analitik y Presidencia

Un comunicado emitido por la Junta muestra que Ricardo Roa mantiene el respaldo a pesar de que se están evaluando las afectaciones que pudiera llegar a sentir Ecopetrol por las complicaciones judiciales de Roa.

Se prevé que después de la asamblea de accionistas de este 27 de marzo, la Junta vuelva a reunirse para discutir lo que viene para el futuro de Ricardo Roa.

Ecopetrol revisará la continuidad de Ricardo Roa
Ecopetrol. Foto: Valora Analitik

¿Qué podría pasar con Ricardo Roa en Ecopetrol?

Lo anterior mientras la USO, que es el sindicato obrero más fuerte de Ecopetrol, aseguraba que iba a irse a paro si no se retiraba del cargo de presidente a Ricardo Roa y se generaban los planes para el fortalecimiento de la industria petrolera nacional.

Se lee en el reciente comunicado emitido por la Junta de la petrolera que se van a revisar las posibles afectaciones a la compañía y los mecanismos de control para proteger a la firma de la situación jurídica de Roa.

“La Compañía está realizando un seguimiento continuo a trámites de distinta naturaleza adelantados en contra de Ecopetrol y/o su representante legal. Dicho seguimiento refuerza el compromiso de la alta dirección por evitar que los inversionistas y el público en general sean destinatarios de información incompleta, inexacta o insuficiente”, dice.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Nataly Vargas Rodríguez.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Nataly Vargas Rodríguez.

Recomendado: Petro rechaza amenaza de paro de la USO para presionar salida de Ricardo Roa de Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro, de momento, dice que mantiene su respaldo a Roa y pide a la USO no apoyar al “uribismo” en la intención por cambiar el órgano directivo de Ecopetrol.

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Tags: Ricardo Roa presidente de Ecopetrol
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