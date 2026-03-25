Este viernes podría volver a definirse el futuro de Ricardo Roa en Ecopetrol

La Junta Directiva respaldó la continuidad de Ricardo Roa en Ecopetrol, una decisión que sigue generando malestar entre la USO, algunas bancadas políticas y analistas locales.
Las investigaciones que recaen sobre Roa, así como la caída de la operatividad financiera de la compañía siguen generando ruido sobre lo que pudiera llegar a pasar con el manejo de la firma, que podría terminar afectado los ingresos de la misma.
Un comunicado emitido por la Junta muestra que Ricardo Roa mantiene el respaldo a pesar de que se están evaluando las afectaciones que pudiera llegar a sentir Ecopetrol por las complicaciones judiciales de Roa.
Se prevé que después de la asamblea de accionistas de este 27 de marzo, la Junta vuelva a reunirse para discutir lo que viene para el futuro de Ricardo Roa.
¿Qué podría pasar con Ricardo Roa en Ecopetrol?
Lo anterior mientras la USO, que es el sindicato obrero más fuerte de Ecopetrol, aseguraba que iba a irse a paro si no se retiraba del cargo de presidente a Ricardo Roa y se generaban los planes para el fortalecimiento de la industria petrolera nacional.
Se lee en el reciente comunicado emitido por la Junta de la petrolera que se van a revisar las posibles afectaciones a la compañía y los mecanismos de control para proteger a la firma de la situación jurídica de Roa.
“La Compañía está realizando un seguimiento continuo a trámites de distinta naturaleza adelantados en contra de Ecopetrol y/o su representante legal. Dicho seguimiento refuerza el compromiso de la alta dirección por evitar que los inversionistas y el público en general sean destinatarios de información incompleta, inexacta o insuficiente”, dice.
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El presidente Gustavo Petro, de momento, dice que mantiene su respaldo a Roa y pide a la USO no apoyar al “uribismo” en la intención por cambiar el órgano directivo de Ecopetrol.