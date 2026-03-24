Petro rechaza amenaza de paro de la USO para presionar salida de Ricardo Roa de Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la creciente tensión al interior de Ecopetrol y la posibilidad de un paro promovido por la Unión Sindical Obrera (USO), luego de versiones sobre presiones para la salida del presidente de la compañía, Ricardo Roa. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que el sindicato está en su derecho de movilizarse, pero criticó lo que calificó como una convergencia de intereses entre sectores políticos de oposición y el movimiento sindical.
El mensaje del jefe de Estado se da en un momento sensible para la petrolera estatal, que atraviesa debates sobre su estrategia energética, su sostenibilidad financiera y la continuidad de su actual administración. Las declaraciones también reflejan el peso político que ha adquirido la discusión sobre el futuro de Ecopetrol en medio de la transición energética que impulsa el Gobierno.
Petro advirtió que un eventual cambio en la dirección de la empresa podría implicar, según su visión, un retorno a decisiones de inversión que en el pasado generaron pérdidas significativas para la compañía, así como un mayor énfasis en proyectos de hidrocarburos no convencionales como el fracking, en detrimento de las energías limpias.
El pronunciamiento ocurre luego de que se conociera que la USO, sindicato mayoritario de la empresa, habría evaluado la posibilidad de convocar a movilizaciones si no se atienden sus preocupaciones frente al rumbo administrativo y estratégico de la petrolera.
Gobierno defiende continuidad de Roa y la transición energética en Ecopetrol
En su mensaje, Petro defendió la necesidad de mantener estabilidad en la gerencia de Ecopetrol para garantizar el cumplimiento del plan de transición energética y la protección de las finanzas públicas, dado que la compañía es una de las principales fuentes de ingresos del Estado colombiano.
El mandatario insistió en que la sostenibilidad de la empresa y de los trabajadores del sector petrolero depende de acelerar la diversificación hacia energías limpias, inteligencia artificial y transmisión eléctrica. Según su postura, retrasar esa transformación expondría tanto a la empresa como a su base laboral a riesgos financieros en un contexto de eventual caída de los precios internacionales del petróleo.
Asimismo, planteó que la discusión sobre la crisis climática debe involucrar directamente a los trabajadores del sector minero-energético, al considerar que la transición energética no solo es una agenda ambiental, sino también un tema de estabilidad laboral y económica para miles de familias que dependen de estas industrias.
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La USO, por su parte, ha mantenido una postura crítica frente a algunas decisiones recientes de la administración de la compañía y ha insistido en la necesidad de mayor transparencia y diálogo frente a temas laborales y de gobierno corporativo. El sindicato ha sido históricamente un actor determinante en la relación entre los trabajadores, la empresa y el Estado, dada la importancia estratégica de Ecopetrol para la economía nacional.