Riesgos que enfrenta el transporte de carga internacional: consecuencias financieras y operativas para empresas

Expertos y cifras oficiales alertan sobre los riesgos que enfrenta el transporte de carga internacional, los cuales se han intensificado en la última década.
Los embarques por aire, mar y tierra, a medida que el comercio global se recupera y las rutas se diversifican, están expuestos a robos cada vez más organizados, desastres naturales, conflictos regionales y fallas operativas.
“Los riesgos en la movilización de carga son cada vez más complejos y difíciles de prever. Hoy enfrentamos escenarios en los que un retraso portuario por conflicto, una tormenta en el Atlántico o un robo en carretera pueden tener consecuencias financieras y operativas enormes para una empresa”, explicó Alejandro Bachs, country manager de DHL Global Forwarding para Colombia y Venezuela.
El Safety and Shipping Review 2025 de Allianz Commercial reporta que los incidentes marítimos aumentaron 10 % en 2024, con 3.310 casos registrados. Las causas más comunes fueron fallas mecánicas, colisiones y fuego a bordo.
Y aunque las pérdidas totales de buques se redujeron a 27 (el nivel más bajo en 30 años), los daños parciales y las afectaciones logísticas crecieron, presionando los costos operativos globales.
En tierra, el TT Club & BSI Consulting Cargo Theft Report 2024 muestra que el 76 % de los robos de carga en Latinoamérica ocurre en carretera, y que a nivel global los robos terrestres aumentaron un 27 % entre 2023 y 2024, con pérdidas valoradas en más de US$450 millones, según Verisk CargoNet (EE. UU., 2024). Las modalidades más comunes son fraude documental, suplantación de identidad y sabotaje en zonas de transferencia.
Por su parte, en el ámbito aéreo, la Iata y la Oaci reportan más de 500 incidentes operativos en vuelos de carga durante 2024, muchos vinculados a tormentas eléctricas, vientos cruzados y desvíos de ruta.
Pérdidas recientes y siniestros multimodales
Los siniestros multimodales, aquellos que involucran más de un modo de transporte en la misma cadena logística, se han convertido en una fuente creciente de pérdidas para el comercio internacional.
El aumento de los envíos combinados marítimo–terrestres y aéreo–terrestres en América y Asia ha incrementado el nivel de exposición, ya que cada transición entre modos representa un punto crítico de riesgo, según el reporte de Allianz.
Durante 2024 y 2025, varios eventos demostraron la fragilidad de las cadenas intermodales.
En el caso de Europa y Medio Oriente, las restricciones de navegación en el Canal de Suez y el Mar Rojo desviaron flujos marítimos hacia África y Sudamérica, generando congestión terrestre en puertos alternativos.
Para América, robos de carga terrestre posteriores a operaciones marítimas y aéreas aumentaron más del 25 %, especialmente en corredores logísticos de Brasil, México y Colombia, de acuerdo con TT Club & BSI.
Mientras que, en Asia, los fenómenos climáticos extremos provocaron interrupciones simultáneas en transporte marítimo, aéreo y ferroviario, afectando embarques de alimentos, electrónicos y productos farmacéuticos.
Gestión de riesgos para proteger la carga
Ante ese escenario, el country manager aseguró que “la gestión de riesgos y la protección del valor real de la carga se han convertido en temas estratégicos para los importadores y exportadores”.
Para eso, DHL Global Forwarding destacó algunas recomendaciones:
- Mapear los riesgos del trayecto completo, incluyendo tramos terrestres, marítimos y aéreos, e identificar puntos críticos de exposición.
- Revisar las responsabilidades contractuales: la compensación estándar por kilo o bulto, que es lo que pautan la mayoría de los convenios internacionales, suele estar muy por debajo del valor comercial de la mercancía.
- Contar con mecanismos de transferencia de riesgo que permitan el recobro del 100 % del valor declarado de los bienes, sin deducibles, una protección puerta a puerta.
- Integrar trazabilidad, monitoreo y control logístico, especialmente en transporte terrestre y multimodal.
En el caso de Colombia, el país moviliza más de 70 millones de toneladas de carga terrestre al año, según el DANE, mientras que la Superintendencia de Transporte reportó que en el primer semestre de 2025 los puertos nacionales gestionaron 45,3 millones de toneladas, más del 80 % vinculadas al comercio exterior.
Por su parte, la Aeronáutica Civil informó que entre enero y junio de 2025 se transportaron 233.000 toneladas de carga y correo, un crecimiento del 1,9 % frente al mismo periodo de 2024.
“Estas cifras confirman la magnitud y relevancia del transporte multimodal colombiano, donde la prevención y la protección del valor de la carga resultan determinantes”, concluyó Alejandro Bachs.