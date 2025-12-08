Rocasol recibe importante inversión para llevar energía solar a hogares y pymes en Colombia

Rocasol, startup colombiana para la financiación de proyectos de energía solar para hogares y pymes, anunció la inversión por $30.000 millones de parte de Skandia. Los recursos serán destinados a implementar más de 400 sistemas de autogeneración de energía solar en diferentes regiones del país.
“Este acuerdo con Skandia, nos permite implementar sistemas de energía solar en hogares y pequeños negocios que sumarán más de 9,3 millones de kilovatios-hora (kWh) de energía limpia generada cada año, lo que podría traducirse en ahorros de más de $9.600 millones de pesos en las facturas de electricidad de nuestros clientes”, afirmó Santiago Rodríguez, CEO y co-fundador de Rocasol.
La inversión permitirá escalar el modelo de Rocasol y fortalecer institucionalmente a la empresa. Además, la compañía integra a instaladores, clientes e inversionistas en una plataforma tecnológica diseñada para reducir las principales barreras del mercado de energía solar: el acceso limitado a recursos para financiar los proyectos, la alta atomización de la oferta de instaladores y la falta de garantías para inversionistas en proyectos de pequeña escala.
“En Skandia, como inversionistas, creemos en la inversión responsable que combina sostenibilidad y resultados. Bajo esta premisa y con el convencimiento de que apostarle al desarrollo de energías limpias es el camino para un mejor futuro, hemos decidido como compañía y bajo el esquema de posición propia, acompañar a Rocasol en su apuesta por impulsar la transición energética y el cuidado del medio ambiente”, comentó Santiago García, CEO de Skandia Holding*.
El enfoque de Rocasol, contribuye a mitigar las alertas de abastecimiento que enfrenta el país. Estudios del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) proyectan posibles presiones sobre la oferta eléctrica hacia 2027 y 2028, en un contexto donde la entrada de nuevas capacidades renovables avanza con lentitud: de más de 20.000 MW previstos, sólo cerca de 3.000 MW están actualmente en operación, según cifras de la Cámara Colombiana de la Energía.
Al mismo tiempo, este modelo impulsa el desarrollo económico de hogares y pequeñas empresas al mejorar el flujo de caja desde el primer día, sin requerir inversiones iniciales.
Con el modelo CERO-Inversión de Rocasol, los usuarios pueden obtener un sistema solar sin necesidad de capital, y gracias a los ahorros mensuales, pueden reducir el pago de su factura de energía hasta en un 90 % (que en algunas regiones supera el 30 % del ingreso familiar mensual), liberando esos recursos al consumo, productividad o inversión, lo que convierte la energía solar en una herramienta de resiliencia económica, además de ambiental.
Los más de 400 proyectos que se pondrán en marcha equivalen al 26 % de las solicitudes actuales de inversión dentro del ecosistema de Rocasol en 20 de las principales ciudades del país. Una vez entren en operación, evitarán la emisión de 170 toneladas de CO2 al año, equivalentes a la siembra de más de 8.000 árboles.
Un paso hacia la ampliación del modelo de autogeneración de energía solar en Colombia
Además de los recursos iniciales, el acuerdo contempla una posible ampliación de la inversión en los próximos meses, lo que podría convertir este mecanismo en una alternativa adicional dentro del mercado de renta fija y permitir la creación de un portafolio creciente de vehículos de inversión en proyectos de autogeneración de energía solar.
“En Rocasol estamos construyendo el futuro de la autogeneración de energía en Colombia, con un modelo integral que facilita la inversión de capital y la ejecución satisfactoria de sistemas solares. Nuestra visión es aprovechar el potencial de la energía solar como motor de progreso al brindar ahorro sostenible a los colombianos”, agregó Rodríguez.