Rosas Don Eloy proyecta ventas millonarias durante Amor y Amistad

La cadena de floristerías, Rosas Don Eloy, durante el fin de semana de Amor y Amistad proyecta la comercialización de 39.000 tallos de rosas de alta calidad y millonarias ventas.
Según informó la empresa, el 88 % de los compradores son hombres, lo que demuestra que la tradición de entregar rosas es un ritual de amor vigente, un símbolo atemporal de caballerosidad y cuidado que trasciende generaciones.
Además, revelaron que esperan superar los $600 millones en ventas e indicaron que el ticket promedio se sitúa en $450.069.
Las ventas
El comportamiento de los canales de venta refleja una distribución equilibrada: 52 % análogos (tiendas y teléfono) y 48 % digitales (web, redes, Rappi y WhatsApp).
En cuanto a productos, las cajas coleccionables representan el 72 % de las ventas, seguidas por floreros (18 %), bouquets (6 %) y cestería (4 %).
También, con el fin de ampliar la experiencia sensorial de la rosa, la empresa ha concebido con manufactura nacional productos complementarios donde autores como Serge Thiry, Loto del Sur y otros dan un plus a este detalle.
Cabe mencionar que Rosas Don Eloy cuenta con 10 tiendas físicas en Bogotá, Medellín y Cali y es uno de los líderes clave del sector.
Las cifras detrás
Monto de ventas: $600.000.000
Ticket promedio: $450.069
Participación hombres: 88 %
Participación de mujeres: 11 %
Participación de la empresa: 1 %
Comportamiento de los canales:
Análogos: 52 % tiendas y teléfono.
Digitales: 48 % web, redes, Rappi y WhatsApp.