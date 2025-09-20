Estilo de vida Noticias empresariales

Rosas Don Eloy proyecta ventas millonarias durante Amor y Amistad

La compañía reveló que el 80 % de los compradores son hombres.

Por: -
Rosas Don Eloy
Rosas Don Eloy. Foto: cortesía.

Compártelo en:

La cadena de floristerías, Rosas Don Eloy, durante el fin de semana de Amor y Amistad proyecta la comercialización de 39.000 tallos de rosas de alta calidad y millonarias ventas.

Según informó la empresa, el 88 % de los compradores son hombres, lo que demuestra que la tradición de entregar rosas es un ritual de amor vigente, un símbolo atemporal de caballerosidad y cuidado que trasciende generaciones.

Además, revelaron que esperan superar los $600 millones en ventas e indicaron que el ticket promedio se sitúa en $450.069.

Las ventas

El comportamiento de los canales de venta refleja una distribución equilibrada: 52 % análogos (tiendas y teléfono) y 48 % digitales (web, redes, Rappi y WhatsApp).

Rosas en Amor y Amistad. Foto: cortesía Rosas Don Eloy.
Rosas en Amor y Amistad. Foto: cortesía Rosas Don Eloy.

En cuanto a productos, las cajas coleccionables representan el 72 % de las ventas, seguidas por floreros (18 %), bouquets (6 %) y cestería (4 %).

También, con el fin de ampliar la experiencia sensorial de la rosa, la empresa ha concebido con manufactura nacional productos complementarios donde autores como Serge Thiry, Loto del Sur y otros dan un plus a este detalle.

Cabe mencionar que Rosas Don Eloy cuenta con 10 tiendas físicas en Bogotá, Medellín y Cali y es uno de los líderes clave del sector.

Las cifras detrás

Monto de ventas: $600.000.000

Ticket promedio: $450.069

Participación hombres: 88 %

Participación de mujeres: 11 %

Recomendado: Cinco experiencias que ofrece Grand Hyatt Bogotá para celebrar Amor y Amistad

Participación de la empresa: 1 %

Comportamiento de los canales:

Análogos: 52 % tiendas y teléfono.

Digitales: 48 % web, redes, Rappi y WhatsApp.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Amor y amistad, empresas
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar