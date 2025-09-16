Amor y amistad: hotel en Bogotá ofrece taller de pizzas desde los $65.000

La celebración de Amor y Amistad está próxima a llevarse a cabo en Colombia y Bogotá no se queda atrás y vibra distinto en este mes, ofreciendo planes para todos los estilos: desde un pre rumba sofisticado en la 85 hasta una experiencia gastronómica relajada en el Parque de la 93.
En este contexto, el Parque de la 93 se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro más emblemáticos de la ciudad. Su ambiente cosmopolita, las terrazas que rodean el parque y su mezcla entre gastronomía, arte y vida urbana lo convierten en el lugar perfecto para quienes buscan un plan relajado, al aire libre y rodeado de buena energía.
Uno de sus planes más destacados se encuentra en el NH Urban 93 Royal, que ofrece un taller de pizzas para que la arme a su gusto, desde recetas tradicionales hasta opciones gourmet acompañadas de bebida o cerveza.
Experiencias para entre 10 a 20 personas, con precios desde los $65.000 hasta $95.000 por cada uno, que pueden incluir una bebida o dos cervezas dependiendo de la elección. Es un plan para reír, ensuciarse las manos y disfrutar en la mejor compañía.
Otra de las zonas más reconocidas y vibrantes de Bogotá es la calle 85, un corredor que concentra bares, restaurantes y la vida nocturna más activa de la capital. Aquí la música, la coctelería y el movimiento constante de personas crean el ambiente ideal para quienes quieren empezar la noche con estilo y seguir la fiesta en los alrededores.
Si la idea es comenzar la noche con estilo antes de seguir a la movida nocturna, Avani Royal Zona T es el punto de partida ideal. Su carta de coctelería sorprende con opciones como el Avani Gin, con almíbar de corozo y lychees, o el clásico Expresso Martini, perfecto para los amantes del café. Todo en un ambiente moderno, con buena música y un aire que invita a brindar entre amigos. Al cerrar la noche aquí, la fiesta apenas comienza: la rumba en la 85 está a pocos pasos.
Ya sea con cocteles y música en la Zona T o con pizzas artesanales frente al Parque de la 93, Bogotá confirma que el Día de Amor y Amistad no es solo una fecha en el calendario, sino una excusa perfecta para celebrar.