Cinco experiencias que ofrece Grand Hyatt Bogotá para celebrar Amor y Amistad

El mes de Amor y Amistad es la oportunidad perfecta para detenerse a agradecer y compartir con seres queridos. Más allá de los regalos tradicionales, hoy las experiencias se convierten en una forma significativa de celebrar: momentos que se recuerdan, sabores que se disfrutan y espacios que invitan a reconectar.
En este contexto, Grand Hyatt Bogotá ofrece cinco experiencias diseñadas para vivir septiembre con intensidad, conexión y complicidad, ya sea en pareja, con amigos o en familia.
Planes para celebrar
1. Una noche para dos en alguna de las suites o habitaciones del hotel. Se pueden contratar detalles que van desde un bouquet de rosas y una botella de vino espumante, hasta acceso a zonas húmedas y un menú de degustación en Ushin Japanese & Grill.
El precio de la experiencia en pareja es de $829.000.
2. Un ritual en Zaitania Spa. Hay disponibilidad de un tratamiento que combina acceso al circuito hídrico, hidratación facial y una copa de vino compartida. Todo acompañado de gestos simbólicos, como un bouquet de flores, para recordar que el bienestar también se celebra en pareja.
El valor por pareja es de $980.000.
3. Brunch de Amor y Amistad. El fin de semana del 20 y 21 de septiembre, Capitalino Restaurant abre sus estaciones de cocina internacional y local para un brunch especial. Se podrá disfrutar de Aperol spritz, mimosas, música en vivo y estaciones dulces y saladas.
El precio por persona es $250.000.
4. Gastronomía exclusiva. Durante todo septiembre, Ushin Japanese & Grill ofrece un menú exclusivo de Amor y Amistad que combina la tradición japonesa con toques contemporáneos. Se puede disfrutar de platos como el atún curado en kombu o el gyudon marinado en mirin con creaciones dulces y frescas.
5. Bonos de regalo. Son válidos para noches de alojamiento, experiencias de spa, menús en Ushin Japanese & Grill o momentos gastronómicos en Capitalino Restaurant.
Las reservas y más detalles de estos planes se pueden consultar a través del correo: [email protected].