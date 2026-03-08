El expresidente del Senado y exembajador ante el Reino Unido del gobierno de Gustavo Petro, Roy Barreras, se impuso a Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida.
La elección de Barreras se da tras haberse informado el 88 % de las mesas escrutadas y una votación de 220.862, pero también luego de que el exalcalde de Medellín reconociera su derrota.
La elección de Roy Barreras se dio contra la tendencia de las recientes encuestas, que mostraban como ganador de esa consulta a Quintero.
Roy Barreras prometió llegar a la primera vuelta de las elecciones presidenciales con la promesa de tener una agenda política que no depende del presidente Gustavo Petro, pero que se enfocará en sus políticas económicas, sociales y políticas.
De acuerdo con el también exsenador, su intención es convocar un proceso de “reconciliación nacional” y volver a reunir a distintas posturas políticas en un nuevo gobierno de unidad.
Sobre la posibilidad de unirse a Iván Cepeda, quien aparece como el más claro candidato de la izquierda para ganar la presidencia de Colombia en 2026, Roy Barreras ha mencionado que, de momento, su agenda es independiente.
Sin embargo, varios sectores dentro de la izquierda han pedido establecer compromisos en que el ganador de la consulta del Frente por la Vida una su postulación a Iván Cepeda.
Cualquier decisión en ese sentido debe tener presente que la fecha límite legal para formalizar esta alianza ante la Registraduría es el 13 de marzo de 2026.
¿Cómo le ha ido a Roy Barreras en elecciones populares?
Barreras fue electo senador, en su más reciente cargo de votación popular, como parte de la lista cerrada del Pacto Histórico, la cual obtuvo un total de 2.302.847 votos (logrando 20 curules).
Ejerció como presidente del Senado en su primer año, pero su elección fue anulada por el Consejo Nacional Electoral en mayo de 2023 debido a doble militancia.
- Senador de la República (2018-2022): Elegido por el Partido de la U con 110.358 votos, consolidándose como una de las votaciones más altas de su colectividad en ese periodo
- Senador de la República (2014-2018): Elegido por el Partido de la U con 80.534 votos. Durante este periodo, fue una figura central en la negociación y refrendación de los Acuerdos de Paz con las FARC
- Senador de la República (2010-2014): Elegido por el Partido de la U con 81.332 votos. En 2012, asumió por primera vez la presidencia del Senado
- Representante a la Cámara por el Valle del Cauca (2006-2010): Elegido originalmente por el partido Cambio Radical con 16.516 votos. Posteriormente, se unió al Partido de la U en 2009
La más reciente Encuesta Guarumo / Ecoanalítica muestra que Riy Barreras Barreras registra un 1,1 % de intención de voto. En este sondeo, los líderes son Iván Cepeda (31,7 %) y Abelardo de la Espriella (22,6 %).