Roy Barreras advierte que Paz Total podría abrir espacio criminal y beneficiar a Iván Cepeda

El candidato presidencial Roy Barreras aseguró que la política de Paz Total estaría dejando espacios para que grupos delincuenciales influyan en el escenario electoral.
La controversia se desató en una conversación con el espacio Los Danieles, donde el periodista Daniel Coronell le formuló una pregunta: “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia buscan favorecer electoralmente al candidato del Gobierno?”. Barreras respondió: “No, no solo en Antioquia, Daniel”, lo que encendió el debate político.
“No hay participación de Iván Cepeda”
Tras la polémica, Barreras amplió su postura en entrevista con Caracol Radio, donde marcó distancia frente a cualquier señalamiento directo contra el candidato de izquierda Iván Cepeda.
“Quiero ser claro: no hay ninguna participación de Iván Cepeda en esto. Lo conozco, es un defensor auténtico de derechos humanos, un hombre honesto”, afirmó.
Sin embargo, insistió en que los grupos ilegales sí tienen incentivos para que la política de Paz Total fracase, pues —según dijo— esto les permite expandirse, consolidar control territorial y operar con menor presión estatal.
Críticas a la ejecución de la Paz Total
El candidato señaló que la implementación de esta política, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, ha tenido efectos no previstos.
Según Barreras, la combinación de cerca de 20 ceses al fuego simultáneos y la ausencia de un marco jurídico robusto ha generado un entorno de “laxitud” que ha sido aprovechado por estructuras criminales para fortalecerse.
“Esa flexibilidad les permitió expandirse, dominar territorios e incluso incidir en escenarios electorales”, advirtió.
Además, cuestionó decisiones como la suspensión de órdenes de captura, al considerar que pueden traducirse en una forma de otorgar vocería política a actores ilegales. “Si se les da esa vocería, la ejercen, y eso no debería ocurrir con delincuentes comunes”, dijo.
Barreras también alertó sobre efectos en la institucionalidad, como la desmotivación de la Fuerza Pública, operadores de justicia y víctimas.
Recordó que este tipo de dinámicas no son nuevas y las comparó con procesos fallidos como el del Proceso de paz del Caguán, donde —según afirmó— los grupos armados también aprovecharon espacios de negociación.
Finalmente, el candidato insistió en que el problema no es la intención de la Paz Total, sino su ejecución.
“Hay dos problemas centrales: la falta de un marco jurídico sólido y la simultaneidad de ceses al fuego, que limita la acción de la Fuerza Pública. Eso ha permitido que estos grupos crezcan”, sostuvo.
Barreras concluyó que es necesario “corregir” la política para evitar que los grupos ilegales sigan acumulando poder en los territorios y, eventualmente, incidan en el panorama electoral del país.