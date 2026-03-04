Rüfüs Du Sol se presentará esta semana en dos ciudades de Colombia; conoce los detalles

Dos ciudades de Colombia se preparan para recibir a Rüfüs Du Sol, una de las agrupaciones más influyentes de la música electrónica alternativa a nivel global.
La primera será Medellín hoy miércoles 4 de marzo en el estadio Cincuentenario. Las entradas se pueden adquirir por Ticketmaster. Por su parte, a Bogotá llegarán el próximo viernes 6 de marzo en el Coliseo MedPlus, con entradas en TaquillaLive.
Carolina García, gerente estratégica de negocio del coliseo MedPlus, explicó que “el regreso de Rüfüs Du Sol confirma que Bogotá está preparada para espectáculos de gran formato con estándares internacionales. Nuestro propósito es seguir trayendo propuestas que eleven la experiencia en vivo y consoliden al Coliseo MedPlus como un referente en la región”.
Estas fechas hacen parte de una de la giras más grandes que el grupo ha realizado por Sudamérica. Cabe recordar que el recorrido empezó en Argentina, Chile y Brasil.
En Colombia, la agrupación regresa tras un exitoso show en el Festival Estéreo Picnic 2025, donde tuvieron la compañía de los beats y las luces. También se presentaron como headliners del festival Lollapalooza en Argentina, Brasil y Chile.
Este tour es considerado uno de los más ambiciosos de la agrupación, donde estarán promocionando su quinto álbum de estudio Inhale/Exhale. La gira ha abierto nuevos caminos para la música electrónica, vendiendo más de 700.000 entradas en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Australia.
Cabe resaltar que Rüfüs Du Sol es un grupo de dance alternativo de Sídney, Australia. La banda, formada en 2010, está compuesta por Tyrone Lindqvist (voz, guitarra), Jon George (teclados) y James Hunt (batería).