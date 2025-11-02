Noticias económicas importantes Noticias económicas internacionales

Rusia ofrece respaldo a Maduro mientras crecen rumores de un ataque militar de EE. UU.

Maduro ha reactivado sus vínculos diplomáticos con China, Rusia e Irán por tensiones con Estados Unidos.

Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Cortesía.
Presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: Cortesía.

Desde Moscú confirmaron que el Gobierno de Vladimir Putin está en contacto con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para ofrecer apoyo ante las crecientes presiones de Estados Unidos.

“Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia estatal TASS.

El funcionario ruso evitó referirse a una eventual solicitud directa de ayuda por parte de Caracas, pero subrayó que ambos países mantienen “obligaciones contractuales” en materia de cooperación militar y energética.

Según reveló The Washington Post, Maduro ha reactivado sus vínculos diplomáticos con China, Rusia e Irán, mientras en Estados Unidos crecen los rumores de un posible ataque contra objetivos militares en territorio venezolano.

Estados Unidos y Rusia
Donald Trump, presidente de EE. UU. y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Imagen: Flickr White House.

La presión de Estados Unidos a Venezuela

Informes del Miami Herald y The Wall Street Journal señalan que la administración de Donald Trump habría dado luz verde a operaciones aéreas para bombardear instalaciones vinculadas al llamado Cartel de los Soles, una organización que Washington asocia directamente con Maduro y altos mandos de su régimen.

Fuentes citadas por esos medios sostienen que “los ataques podrían producirse en cualquier momento” y que buscan desarticular la estructura del cártel, acusado de exportar unas 500 toneladas de cocaína al año hacia Europa y Estados Unidos.

Nicolás Maduro bloqueó acceso a X (antes Twitter) en Venezuela por 10 días
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Imagen: Flickr Cancillería Venezuela.

Aunque no está claro si el propio Maduro sería un objetivo, un alto funcionario estadounidense aseguró al Herald que “al presidente venezolano le queda poco tiempo” y que algunos generales estarían dispuestos a entregarlo.

Cabe mencionar que las declaraciones de los medios fueron negadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, pero los reporteros se sostuvieron.

Trump, por su parte, habría autorizado recientemente a la CIA a operar dentro de Venezuela, lo que ha reavivado las versiones de una intervención más amplia.

Desde inicios de septiembre, el gobierno estadounidense ha intensificado sus operaciones marítimas en el Caribe, hundiendo al menos cinco embarcaciones que, según la Casa Blanca, transportaban drogas. Sin embargo, Washington no ha revelado detalles sobre las víctimas ni sobre los cargamentos incautados.

Tags: Estados Unidos, Noticias Valora Analitik, Venezuela
