Rusia ofrece respaldo a Maduro mientras crecen rumores de un ataque militar de EE. UU.

Desde Moscú confirmaron que el Gobierno de Vladimir Putin está en contacto con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para ofrecer apoyo ante las crecientes presiones de Estados Unidos.
“Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la agencia estatal TASS.
El funcionario ruso evitó referirse a una eventual solicitud directa de ayuda por parte de Caracas, pero subrayó que ambos países mantienen “obligaciones contractuales” en materia de cooperación militar y energética.
Según reveló The Washington Post, Maduro ha reactivado sus vínculos diplomáticos con China, Rusia e Irán, mientras en Estados Unidos crecen los rumores de un posible ataque contra objetivos militares en territorio venezolano.
La presión de Estados Unidos a Venezuela
Informes del Miami Herald y The Wall Street Journal señalan que la administración de Donald Trump habría dado luz verde a operaciones aéreas para bombardear instalaciones vinculadas al llamado Cartel de los Soles, una organización que Washington asocia directamente con Maduro y altos mandos de su régimen.
Fuentes citadas por esos medios sostienen que “los ataques podrían producirse en cualquier momento” y que buscan desarticular la estructura del cártel, acusado de exportar unas 500 toneladas de cocaína al año hacia Europa y Estados Unidos.
Aunque no está claro si el propio Maduro sería un objetivo, un alto funcionario estadounidense aseguró al Herald que “al presidente venezolano le queda poco tiempo” y que algunos generales estarían dispuestos a entregarlo.
Cabe mencionar que las declaraciones de los medios fueron negadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, pero los reporteros se sostuvieron.
Trump, por su parte, habría autorizado recientemente a la CIA a operar dentro de Venezuela, lo que ha reavivado las versiones de una intervención más amplia.
Desde inicios de septiembre, el gobierno estadounidense ha intensificado sus operaciones marítimas en el Caribe, hundiendo al menos cinco embarcaciones que, según la Casa Blanca, transportaban drogas. Sin embargo, Washington no ha revelado detalles sobre las víctimas ni sobre los cargamentos incautados.