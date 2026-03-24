El proyecto FutuMed de Ruta N, la primera Zona de Tratamiento Especial (ZTE) del Distrito y del país, recibió acompañamiento internacional para consolidar su implementación en la zona norte de Medellín. Este respaldo permitirá definir los lineamientos estratégicos, el modelo de gobernanza y el portafolio que integrará esta iniciativa.
La apuesta, creada para promover la investigación, experimentación e implementación de tecnologías avanzadas, contó con la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La Salle Technova Barcelona y la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP).
Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, destacó que se entregó un trabajo que permite tener insumos para el desarrollo de las ZTE, el mismo que a su vez permitió asegurar la necesidad de hacer un trabajo orquestado.
“Este acompañamiento permitirá alinear a FutuMed con los avances alcanzados y fortalecer las decisiones necesarias para la implementación efectiva de este laboratorio a cielo abierto, donde se investiga y experimenta en ciencia, tecnología e innovación aplicada a soluciones en el territorio”, destacó la directiva.
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En paralelo, los nueve proyectos seleccionados a través de las convocatorias Investigación y Desarrollo (en alianza con universidades) y Pago por Resultados iniciaron la agenda 2026 con los encuentros oficiales para definir la hoja de ruta de los experimentos científicos y desarrollos tecnológicos que buscan transformar los sectores de salud, seguridad y economía circular.
Los proyectos abarcan desde la detección temprana de patologías en niñas y niños con parálisis cerebral hasta la reparación de conexiones nerviosas mediante dispositivos bioabsorbibles. Ahí también aparecen propuestas que contemplan el aprovechamiento de materia orgánica para la generación de productos y energía, así como la planificación de zonas verdes y la creación de nuevos servicios para el Distrito.
“Vimos que el territorio tiene mucho potencial, muchos activos para cocrear. Tiene algunos desafíos para trabajar juntos, como la articulación de esos agentes, cómo se activan, cómo se potencia y cómo se escala ese impacto”, resaltó la directora del equipo de Ecosistemas de Innovación y del Hub de Inteligencia Artificial de La Salle Technova Barcelona, Carina Rapetti.
Actualmente, FutuMed está conformado por más de 20 aliados y actores del ecosistema ubicados en el norte de Medellín. El polígono de intervención abarca 1,8 kilómetros cuadrados e integra instituciones como Ruta N, Parque Explora, Jardín Botánico y Parque Norte, entre otros.
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