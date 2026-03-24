Odinsa cerró 2025 con aumento de 65 % en utilidad neta; avanza expansión al sector de aguas y más países

Odinsa, la empresa de concesiones de Grupo Argos, presentó los resultados financieros del 2025. La compañía reportó una utilidad neta de $148.152 millones, lo que representa un crecimiento, lo que representa un crecimiento del 65 % respecto al año anterior.
El balance también muestra que la compañía totalizó un Ebitda de $190.473 millones, es decir, 68 % más que en el 2024. Mientras que sus ingresos consolidados alcanzaron los $292.425 millones, 46 % por encima de lo registrado el año pasado.
Durante su Asamblea Ordinaria de Accionistas, Odinsa destacó avances en proyectos estratégicos como la diversificación de su portafolio con la incursión en el sector hídrico, mediante la creación de Odinsa Aguas. En el marco de esta nueva plataforma firmó un contrato para la adquisición de la compañía TICSA, en México, que hoy cuenta con diez plantas de tratamiento y reúso de agua y tiene más de 40 años de experiencia en el sector.
A eso se suma el inicio de las obras de segunda fase en el Túnel de Oriente (Antioquia) y las ampliaciones de infraestructura en los aeropuertos El Dorado (Bogotá) y Mariscal Sucre (Quito). En ese sentido, la empresa destacó que las terminales aéreas operadas bajo la plataforma Odinsa Aeropuertos movilizaron 50 millones de pasajeros y más de 1,2 millones de toneladas de carga.
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Consolidación de la estrategia de Odinsa
De igual forma, destacó su rol como inversionista y gestor de activos con un portafolio de $6,3 billones (AUM), impulsado por el desempeño de sus plataformas viales y aeroportuarias en alianza con Macquarie Asset Management.
Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, destacó que “el 2025 fue un año de consolidación, expansión y materialización de nuestra visión estratégica. Gestionamos con disciplina, invertimos con criterio y crecimos de manera sostenible para seguir aportando a la competitividad de los territorios y la generación de oportunidades para la sociedad».
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En 2026, la compañía continuará consolidando y fortaleciendo su portafolio, identificando nuevas oportunidades para la ejecución de proyectos de infraestructura de alto impacto y seguirá promoviendo la estructuración de proyectos alineados con su visión de largo plazo, en colaboración con su accionista mayoritario Grupo Argos, y un socio de primer nivel, Macquarie Asset Management.
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