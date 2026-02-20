Odinsa, la compañía de infraestructura de Grupo Argos, romperá este año su histórico de pagos sistemáticos de dividendos, pero lo hará por una razón clave: avanzar en su expansión en el negocio del agua.
Mauricio Ossa, presidente de la compañía, explicó en el Investor Day de 2026 que la decisión responde a una apuesta estratégica de crecimiento: los recursos destinados habitualmente a retribuir a la holding se redirigirán al crecimiento de la firma en esta nueva división.
«Este año no pagaremos dividendos, porque esos recursos que iban a ser usados para dividendos se van a usar para la primera expansión en el tema del agua», afirmó Ossa, quien aclaró que se trata de una decisión puntual y no de un cambio de política.
«Hemos pagado, seguiremos pagando y es puntual este año que no lo vayamos a hacer porque estamos priorizando el crecimiento particularmente en agua«, detalló.
La medida llega en un momento en que Odinsa evalúa su horizonte de la próxima década. «Estamos en un punto importante proyectando los 10 años hacia adelante y conjuntamente con Grupo Argos se decidió que Odinsa es una compañía de crecimiento«, explicó el directivo.
Una década de retornos de Odinsa a Grupo Argos y una proyección para la próxima década
Según Mauricio Ossa de Odinsa, en los primeros 10 años tras la llegada de Grupo Argos, la filial de concesiones no solo devolvió el capital invertido, sino que lo superó.
Así lo dijo: «En los primeros 10 años nosotros devolvimos el capital que Grupo Argos había invertido en Odinsa. Ese capital ya fue devuelto y fue devuelto en caja y el valor que mantiene Grupo Argos dentro de Odinsa es mayor al que había pagado por el 100 % de la inversión en el portafolio de la compañía».
De cara al futuro, Ossa proyectó retornos significativos para la siguiente década: «Va a haber al menos unos $820.000 millones de flujo de Odinsa vía dividendos hacia Grupo Argos sin que eso vaya a entrar en conflicto con la capacidad que se tiene de acompañar los planes de crecimiento de vías, aeropuertos y otros».
El ejecutivo aclaró, sin embargo, que esa cifra no es una renta fija anual: «No serían anuales; se normalizó en ese valor, pero cada año hay que dar esa discusión«.