Rutas en Colombia por las que sí se puede viajar con carro eléctrico

Se proyecta que para 2026 habrá al menos una estación de carga pública cada 100 km.

Vehículo eléctrico, movilidad eléctrica
Estación de carga de vehículos eléctricos en Colombia. Foto: Enel Colombia

Colombia es uno de los países que más vende vehículos eléctricos en América Latina, pero muchos expertos y empresarios del sector han manifestado que el país no cuenta con la infraestructura necesaria para estos.

No obstante, las diferentes marcas, empresas y gobiernos han venido trabajando en mejorarla y poner más puntos de carga en sitios estratégicos para comodidad de los conductores.

De hecho, ya hay rutas que permiten una conducción 100 % eléctrica sin restricciones, debido a que corredores estratégicos ya cuentan con estaciones de carga rápida que permiten viajes largos sin comprometer la autonomía. Entre ellos están:

Bogotá – Medellín 

Bogotá – Cali 

Bogotá – Bucaramanga 

Medellín – Cartagena 

De hecho, a nivel nacional, se proyecta que para 2026 habrá al menos una estación de carga pública cada 100 kilómetros en el corredor vial principal y en las regiones con más densidad poblacional. Además, la posibilidad de instalar cargadores domésticos se ha vuelto cada vez más accesible, haciendo que el 80 % de las recargas puedan hacerse en casa o en el lugar de trabajo.   

Deepal
Deepal S05. Foto: cortesía Deepal.

Sin embargo, es importante que, para este tipo de rutas tan largas, se cuente con un vehículo con una buena autonomía. Algunas opciones pueden ser:

– Deepal S07, con autonomía de hasta 500 km por carga.

– Deepal S05, hasta 1.000 km de autonomía por carga.

– Mercedes-Benz EQS 450+, hasta 780 kilómetros de autonomía.

– Audi A6 e-tron, autonomía superior a los 700 km por carga.

– Volvo EX30, hasta 480 km de autonomía por carga.

– BYD Yuan Plus, hasta 420 km de autonomía por carga.

– KIA EV3, con hasta 605 km de autonomía en su versión más completa.

Cabe mencionar que los vehículos eléctricos y de rango extendido (EREV) han demostrado una alta eficiencia energética en entornos diversos como la montaña, el clima cálido o la altitud de ciudades intermedias. En Colombia, donde más del 70 % de las vías incluyen pendientes o cambios de altitud, estos sistemas ofrecen ventajas como hasta 30 % más eficiencia energética en pendientes gracias al sistema de frenado regenerativo, que convierte la desaceleración en energía útil para recarga.  

Además del consumo promedio de $25 por cada 100 km recorridos en energía, frente a más de $45.000 en gasolina por la misma distancia en un vehículo de combustión, y la capacidad de respuesta inmediata en zonas montañosas, gracias al torque instantáneo, que facilita ascensos sin esfuerzo y mejora la experiencia de conducción.

