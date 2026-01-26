Sala de Despecho inaugura sede en Bogotá tras inversión de casi US$1 millón

Sala de Despecho anuncia la apertura de su cuarta sede en Colombia, situada en el Parque de la 93, uno de los epicentros de la vida nocturna bogotana.
La marca, nacida en enero de 2024 en Ciudad de México, ha ganado notoriedad por ofrecer un formato híbrido que combina música, gastronomía y rituales emocionales.
“No vendemos solo entretenimiento, ofrecemos un ritual de sanación emocional, un espacio donde nadie vive el despecho en soledad. Lo que hacemos es celebrar la vulnerabilidad humana: aquí las historias de amor y desamor se encuentran, se cantan, se brindan y se transforman en memoria colectiva”, explicó Juan Camilo Toro, director de marca de Sala de Despecho.
Al mismo tiempo, Toro mencionó que la decisión de instalar una sede en Bogotá responde a varios factores como lo son su escena cultural dinámica, una vibrante vida nocturna y una audiencia diversa.
En detalle, el proyecto en Bogotá contempló una inversión cercana a US$1 millón, con la generación de 35 empleos directos y alrededor de 25 indirectos.
El formato integra aprendizajes de operaciones previas, con mejoras en curaduría musical, flujo de servicio y una oferta gastronómica pensada para amplificar la experiencia emocional del público local.
Destacado: Sala de Despecho abrirá nueva sede en Medellín y cerrará el año con una inversión de US$3 millones en Colombia
Sala de Despecho, una experiencia internacional
Sala de Despecho articula un recorrido que une curaduría musical temática, gastronomía compartida con influencias de cantina mexicana y coctelería de autor y atmósferas inmersivas, diseñadas para propiciar encuentros, conversaciones y rituales de desahogo en comunidad.
La sede en Bogotá incorpora elementos diseñados especialmente para el público de la ciudad, con un enfoque más performático e interactivo que en otras plazas. Durante los primeros meses proyectan recibir miles de asistentes por semana.
Así las cosas, la apertura en Bogotá se suma a un plan de inversión y crecimiento mayor en Colombia, que busca consolidar nuevas sedes en Cali, Barranquilla y Pereira en los próximos años.