Salario mínimo en Colombia

A estos trabajadores no les beneficiaría el alza “fuerte” del salario mínimo en Colombia

Las discusiones y concertaciones sobre el salario mínimo en Colombia del 2026 arrancan la primera semana de noviembre.

Por: -
trabajadores en Colombia
Comercio y pymes en Colombia Imagen: Tomada de cuenta oficial en X de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Compártelo en:

Prometió el presidente Gustavo Petro que el ajuste del salario mínimo en Colombia para el próximo año fuera “importante”, aprovechando, aseguró, que será su última decisión como presidente y viendo que los empresarios no tendrían “voluntad” para un ajuste alto.

De acuerdo con el mandatario, es necesario que se suba el pago más allá de la inflación porque a los trabajadores no se les debe solamente garantizar la recuperación del poder adquisitivo.

Salario mínimo en Colombia
. Foto: tomada de Freepik

A ojos del Gobierno, un salario mínimo en Colombia holgado ayudaría a que las empresas produzcan más por un incremento del dinero que se destina para comprar tanto bienes y servicios necesarios, como aquellos que no lo son.

Sin embargo, hay que tener en cuenta, el incremento no favorece a todos los trabajadores del país y se focaliza en los 3 millones de ciudadanos que ganan un salario mínimo al mes.

Número de trabajadores por salario mínimo. Foto: DANE.
Número de trabajadores por salario mínimo. Foto: DANE.

Lo que puede subir el salario mínimo en Colombia

Aquellos empleados o trabajadores que reciben más de un salario mínimo en Colombia solo ven el ajuste con base en la variación del dato de inflación. Por lo que, en un escenario hipotético en el que el ajuste fuera del 9 %, para los trabajadores con más de un salario mínimo el incremento estaría cercano al 5,4 %.

Datos del DANE dan cuenta de que cerca del 57 % de los trabajadores gana más de un salario mínimo. De estos, el 38 % recibe entre uno y dos salarios mínimos, el 12 % entre dos y cinco, el 2,43 % entre cinco y nueve, y el 0,99 % más de nueve salarios mínimos.

Salario mínimo en Colombia del 2025
Imagen de Carlos Andrés Ruiz Palacio en Pixabay

Lo que sí beneficia de la discusión del salario mínimo en Colombia, a trabajadores con hasta dos salarios mínimos por mes, es lo que se decida sobre el incremento del auxilio de transporte.

Recomendado: Gobierno Petro confirma cuándo empezará a concertar aumento del salario mínimo en Colombia del 2026

Si el ajuste del auxilio es del 9 %, o más, en esta mesa de concertación, el incremento se aplicará para estos trabajadores.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Salario mínimo Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar