Salario mínimo en Colombia: Este sería el aumento más bajo para 2026

Se empieza a definir el futuro del salario mínimo en Colombia para el 2026. Noviembre y diciembre marcan los meses en los que el debate toma más fuerza y en los que se definen datos importantes para establecer las bases de las propuestas.
La discusión pareciera empezar muy distanciada entre lo que buscan los empresarios y lo que pretenden los trabajadores, quienes tendrían el apoyo más grande desde el lado del gobierno del presidente Petro.
Justamente el mandatario ha anticipado que el incremento del salario mínimo en Colombia del 2026 debería ser “alto”, aprovechando que será el último en el que defina como mandatario.
Si bien no se ha mencionado una cifra exacta, se habla incluso de la posibilidad de que el ajuste sea del orden del 11 %, lo que a ojos de analistas y empresarios podría ser un complejo de atender para la economía nacional.
Al tiempo que el gobierno Petro señala que el incremento en esas proporciones supone que los trabajadores puedan ayudar a que la economía nacional crezca desde el lado del consumo.
Lo que viene para el salario mínimo en Colombia
Ahora, en caso de que el ajuste del salario para el 2026 sea sobre lo mínimo obligatorio, los datos que habría que seguir de cerca son los correspondientes a cómo termine la inflación en el 2025, además del dato de productividad.
Las nuevas expectativas apuntan a que la inflación total del 2025 podría ser, en un escenario de mayores alzas, del 5,5 % que, sumado a la productividad, el ajuste sería del orden del 6,5 %.
En caso de que sea esta la definición, el salario mínimo en Colombia del 2026 quedaría en $1.516.027, lo que representa un ajuste del orden de los $92.500.
A lo anterior habría que sumarle lo que se defina para el auxilio de transporte, hoy en $200.000, y que suele subir también con base en lo que sea el incremento tras las discusiones en la mesa de concertación de políticas salariales.
Los empresarios tampoco han destapado su carta sobre el incremento del año entrante, pero aseguran que este ajuste no debería superar el 7 % para no golpear el manejo de la inflación del 2026 que debe liderar el Banco de la República.