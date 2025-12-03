Cuotas moderadoras en servicios de EPS en Colombia subirían con fuerza si salario mínimo se ajusta en doble dígito

Pendiente de que la mesa de concertación de políticas salariales defina lo que pasará con el incremento del salario mínimo en Colombia, algunos servicios de la economía nacional podrían subir bastante más de lo previsto si el ajuste es de doble dígito.
Indica la norma que estos incrementos se fijan con base en este pago, aunque ha habido propuestas para que el ajuste se haga con base en otro indicador.
Lo anterior pues el aumento del salario mínimo en Colombia podría perder valor real en caso de que estos precios, que son de altísimo consumo, suban sustancialmente de precio.
Los servicios de salud que suben de precio con base en el salario mínimo
1. Cuotas Moderadoras y Copagos
Estos son los valores que el usuario debe pagar directamente por la utilización de ciertos servicios de salud dentro del Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Cuotas Moderadoras: El valor de la cuota por consultas, medicamentos, exámenes, etc. se fija en rangos que dependen del Ingreso Base de Cotización (IBC) del usuario, el cual está directamente relacionado con su salario. Las cuotas se expresan en Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV)
- Copagos (Tope Máximo Anual y Por Evento): Los topes máximos que un usuario puede pagar en copagos al año o por un servicio de alto costo también están definidos en función del salario mínimo en Colombia
2. Aportes Obligatorios a Salud (Régimen Contributivo)
- Ingreso Base de Cotización (IBC) Mínimo: El IBC sobre el cual se calculan los aportes a salud (12,5 % del IBC) no puede ser inferior a un salario mínimo. Si el salario mínimo sube, el IBC mínimo y, por ende, el monto total de los aportes se ajusta de manera automática
Para tener como punto de referencia, si el salario mínimo en Colombia sube un 10 %, el monto en pesos que se descuenta al trabajador por salud sube un 10 %.