Este es el dato clave que se incluiría para definir qué tanto sube el salario mínimo en Colombia del 2026

Se espera que desde noviembre empiece el debate más profundo del salario mínimo en Colombia del 2026

En noviembre se hará más intenso el debate sobre el ajuste del salario mínimo en Colombia para el año entrante. Las pujas, de momento, parecen quedar bien alejadas.

Lo anterior hace prever, según incluso los mismos empresarios, que el ajuste no cuente esta vez con lo que piden los empresarios con miras a cuidar la inflación del año entrante.

Incluso el gremio de los comerciantes, Fenalco, asegura que no tendría mayor sentido sentarse a negociar el ajuste del salario mínimo en Colombia si la postura del presidente Gustavo Petro es que el incremento sea “muy alto”.

A pesar de esto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en su momento que se van a respetar los mandatos de ley y se va a convocar la mesa de concertación, invitando a trabajadores, empresarios, pensionados y con la mediación del Gobierno.

Lo que se va a discutir en el salario mínimo en Colombia

Mientras los empresarios piden que el tope sea el comportamiento de la inflación más el dato de productividad, los trabajadores y el Gobierno aseguran que el ajuste debe despegarse de ese límite y tener en cuenta otras variaciones.

Según el Gobierno, sería clave debatir también sobre la salud de la economía y con un PIB creciendo a ritmos estables, más un descenso del desempleo, lo que ayudaría a amortiguar el ajuste de los precios que varían con base en el incremento del salario mínimo en Colombia.

Sin embargo, dicen los empresarios y centros de pensamiento que, si bien estos datos extra de la economía nacional son importantes, no deberían sopesar un ajuste tan alto.

A ojos de Fedesarrollo y ANIF, por ejemplo, también debería verse el nivel al que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores en 2026 previendo que la inflación para ese año podría incluso volver a bajar del 5 % y acercarse al 4 %.

Si no llega a haber un acuerdo, el presidente Petro tendrá hasta el 30 de diciembre para definir el incremento mediante la emisión de un decreto.  

