Salario mínimo en Colombia

¿Por qué podría demorarse más la definición del nuevo salario mínimo en Colombia?

Varios son los factores que van a determinar la definición del nuevo salario mínimo en Colombia.

El Consejo de Estado emitió un fallo en el que ordena al gobierno Petro revisar y argumentar el aumento del 23 % para el salario mínimo de Colombia correspondiente al año 2026.

Varios hechos, dice el alto tribunal, motivaron a la decisión, siendo uno de los más importantes lo que pueda pasar con los efectos sobre la actividad económica, el mercado laboral y la inflación.

En medio de esta decisión, al Gobierno le toca emitir un nuevo decreto del salario mínimo en Colombia que sea transitorio hasta que el Consejo de Estado falle de fondo.

En principio, el Consejo de Estado le daba 8 días para definir el aumento, plazo que se cumpliría este viernes pero que podría tardarse más.

Lo que viene para el nuevo

Lo anterior pues el Gobierno interpuso ante el mismo Consejo de Estado un “recurso de suplica” para poder revertir el fallo dado a conocer por el Consejo de Estado y que deja en el limbo a trabajadores y empresas.

La decisión la toma el gobierno Petro teniendo en cuenta que la medida cautelar adoptada por el Consejo de Estado “excede sus límites” y, al mismo tiempo, afectaría intereses generales.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, revisar el pago a los trabajadores generaría afectaciones también sobre los presupuestos de los hogares del país.

Empresarios, ejecutivo y trabajadores acordaron en mantener el 23 % para el aumento del salario en Colombia decretado para este año.

