Salario mínimo en Colombia podría subir apenas $90.000 en este caso

Siguen llegando propuestas sobre lo que debería ser el aumento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año 2026. Las expectativas están sustancialmente divididas.
Una de las propuestas que toma mayor fuerza se centra en que el aumento sea el resultado de la inflación más un punto de productividad laboral.
En caso de que ese fuera el escenario que se tuviera en cuenta, el salario mínimo en Colombia del 2026 podría incluso subir menos del 7 %.
Algunos pronósticos apuntan a que la inflación total del 2025 podría ser del 5,4 %, un dato que estaría incluso por encima del 5,2 % que informó el DANE durante el año pasado.
¿En cuánto quedaría el salario mínimo en Colombia con aumento por debajo del 7 %?
Al sumar ese pronóstico de inflación del 2025 más un punto de productividad, el incremento del pago sería del orden del 6,4 %, lo que representaría un ajuste del orden de los $91.000 para el año entrante.
Esto quiere decir que el pago mínimo para casi 3,7 millones de trabajadores pasaría a ser del orden de $1.514.604, pendiente de lo que se defina para el auxilio de transporte, que hoy está en los $200.000.
Sin embargo, vale tener presente, el gobierno Petro dijo que abogará para que el incremento sea alto y compense la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
Justamente algunas centrales obreras ya hablan de que el aumento del salario mínimo en Colombia del 2026 no debería ser inferior al doble dígito, postura que rechazan los empresarios.