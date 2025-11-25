Samsung lanzó ofertas por BlackFriday: 40 % de descuento en celulares de última tecnología

Samsung anunció el inicio de su temporada de Black Friday con una propuesta orientada a acercar a los consumidores a tecnologías basadas en inteligencia artificial y a una experiencia de compra con beneficios ampliados. La compañía presentó un portafolio de ofertas que incluye dispositivos móviles, televisores y electrodomésticos, con el propósito de que los usuarios puedan actualizar sus rutinas y acceder a herramientas diseñadas para optimizar tareas, mejorar el entretenimiento y aumentar la eficiencia dentro del hogar.
Las promociones están disponibles en los canales oficiales de la marca, entre ellos la tienda en línea, la aplicación Samsung Shop y el portal dirigido a la comunidad estudiantil. En estos espacios, los usuarios pueden encontrar descuentos de hasta el 40 % en equipos de última generación, lo que amplía las posibilidades de adquirir productos con tecnologías recientes a precios más accesibles.
Uno de los segmentos con mayor relevancia durante la campaña es el de smartphones y dispositivos wearables. Samsung destacó que estos equipos integran funciones basadas en inteligencia artificial, entre ellas herramientas para automatizar actividades diarias, optimizar la calidad de las fotografías y fortalecer la conectividad. Entre las referencias incluidas en las promociones se encuentran modelos de las series Galaxy S, Fold, Flip y A, todos con características orientadas a distintos perfiles de usuario, desde quienes buscan alto rendimiento hasta quienes prefieren diseños compactos o equipos versátiles.
¿Qué otros productos tendrán descuentos en Samsung?
En el ámbito del entretenimiento, la empresa resaltó su oferta de televisores con tecnologías capaces de analizar el entorno y ajustar automáticamente parámetros como imagen y sonido. Dentro de las promociones aparecen pantallas de gran formato, entre ellas los modelos Neo QLED, The Frame y OLED disponibles en varias dimensiones. Según Samsung, estas referencias están pensadas para ofrecer experiencias inmersivas y una reproducción precisa de colores y contrastes, elementos que resultan determinantes para quienes desean renovar su sistema audiovisual con dispositivos que respondan a estándares modernos de calidad.
Los electrodomésticos también ocupan un lugar central en la temporada. La compañía incluyó productos como lavadoras, neveras y torres de lavado de la línea Bespoke, reconocida por incorporar funciones que gestionan el consumo energético, personalizan ciclos de limpieza y facilitan la organización del hogar. De acuerdo con Samsung, estas características buscan promover la adopción de hogares conectados que integren soluciones prácticas para la administración de tareas diarias. Los descuentos aplicados a estas líneas se presentan como una oportunidad para quienes buscan modernizar su entorno doméstico con equipos que combinan eficiencia y tecnología avanzada.
Camila Segura, directora de Marketing de Samsung Colombia, explicó que la inteligencia artificial ya está presente en la cotidianidad de una amplia parte de la población y que esta temporada constituye un espacio propicio para acceder a dispositivos que la incorporan de forma funcional. Señaló que la intención de la marca es demostrar cómo la IA puede simplificar procesos, estimular la creatividad y contribuir a una vida más productiva.