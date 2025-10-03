Samsung presentó en Colombia cuatro nuevos productos: esto cuestan

Samsung Electronics anunció la llegada a Colombia del Galaxy S25 FE, los Galaxy Buds3 FE y la serie Galaxy Tab S11, un portafolio de smartphone, audífonos y tabletas que hacen parte del ecosistema Galaxy AI.
El nuevo Galaxy S25 FE incorpora la potencia de One UI 8 y de Galaxy AI para llevar experiencias de inteligencia artificial a un público más amplio. Con funciones como Generative Edit, que permite eliminar elementos no deseados de una fotografía, o Instant Slow-mo, que convierte cualquier video en cámara lenta con solo un toque, este smartphone democratiza características de dispositivos insignia de la marca.
Su cámara frontal de 12 MP está potenciada por ProVisual Engine, ofrece selfies más nítidas y realistas, mientras que herramientas como Editor de Audio y Auto Trim brindan control total sobre el proceso de edición. La batería es de 4.900 mAh y carga superrápida de 45 W.
Galaxy Buds3 FE
Tienen altavoz de mayor diámetro y capacidad, diseñado para ofrecer graves más profundos, agudos más nítidos y un sonido envolvente lleno de matices, complementado por 360 Audio para crear un entorno inmersivo y multidireccional.
Incorporan cancelación activa de ruido (ANC), lo que permite reducir las distracciones en entornos ruidosos, y un sistema de llamadas mejorado con aprendizaje automático que filtra el ruido ambiental para mantener la voz clara.
Además, tiene controles táctiles intuitivos con pinch control y deslizamiento para ajustar volumen o cambiar de pista; acceso a Interpreter para traducciones en tiempo real y a Gemini directamente desde los auriculares, y sincronización rápida y Auto Switch que permite conexión en segundos y cambio sin interrupciones entre dispositivos Galaxy, como un S25.
Galaxy Tab S11
Incluye los modelos Tab S11 Ultra y Tab S11, presenta innovaciones con un diseño más delgado y liviano. Gracias a las herramientas de Galaxy AI, como Asistente de escritura, es posible ajustar el tono y estilo de los textos, con Drawing Assist, los bocetos se convierten en imágenes detalladas, los usuarios pueden transformar ideas en proyectos completos con facilidad.
Con el nuevo S Pen rediseñado y la experiencia mejorada de Samsung DeX, la tablet es apta para trabajo portátil, ideal para quienes buscan combinar creatividad y eficiencia en cualquier lugar.
Tiene también Galaxy AI optimizado para pantallas grandes, que permite desde resúmenes de contenido hasta asistencia en escritura y dibujo, y a través de Gemini Live, brinda interacciones en tiempo real basadas en lo que el usuario ve en pantalla.
Ofertas de lanzamiento y beneficios
Para celebrar la llegada del Galaxy S25 FE, la serie Galaxy Tab S11 y los Galaxy Buds3 FE a Colombia, Samsung preparó beneficios exclusivos de lanzamiento disponibles en Samsung Shop App.
Al adquirir el nuevo Galaxy S25 FE, los colombianos podrán disfrutar de un descuento inmediato de $300.000 con Estreno y Entrego, llevar unos Galaxy Buds3 FE sin costo adicional, multiplicar por diez sus puntos Samsung Rewards para redimir hasta $250.000 o más en descuento, y acceder a facilidades de financiación a 3, 6 o 12 cuotas sin interés con bancos aliados.
Los precios de los nuevos dispositivos en Colombia son:
- Galaxy S25 FE, desde $3.799.900
- Galaxy Buds3 FE, $619.000
- Galaxy Tab S11, $4.499.900
- Galaxy Tab S11 Ultra, $6.099.900