Sandra Cristina Rodríguez, nueva vicepresidenta de lubricantes de Terpel.

Sandra Cristina Rodríguez fue designada como nueva vicepresidenta del área de lubricantes en Terpel. Con su llegada al cargo tendrá la tarea de asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas, rentabilidad y posicionamiento de marca.
De acuerdo con la compañía, esta posición cumple un rol estratégico en el sector energético debido a la importancia que tiene esta línea de negocio. Los lubricantes son esenciales para la movilidad eficiente y segura, y representan una oportunidad para innovar, generar valor y consolidar la posición de la marca en el mercado.
En ese orden de ideas, entre las tareas que deberá asumir Rodríguez se incluye el orientar la definición de tácticas comerciales, innovación en productos y fortalecimiento de canales automotriz e industrial, con el propósito de seguir consolidando a Terpel como actor relevante en el mercado.
Además, tendrá el reto de presidir el proceso de fabricación, comercialización y distribución de lubricantes.
¿Quién es Sandra Cristina Rodríguez?
Rodríguez es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en gerencia estratégica y formación ejecutiva en liderazgo en instituciones como Inalde, Thunderbird School of Global Management y la University of North Carolina.
En su trayectoria profesional se destacan más de 20 años de experiencia en la industria de lubricantes y combustibles, liderando áreas de ventas, mercadeo, operaciones y desarrollo de redes de distribución en compañías como ExxonMobil y Terpel.
La nueva vicepresidenta recalcó que asumirá este desafío “con actitud, compromiso y disciplina, convencida de que la innovación tecnológica, la excelencia en la ejecución y el trabajo en equipo son claves para seguir maximizando el valor del negocio de lubricantes y para aportar al propósito de Terpel de movilizar a las personas, las empresas y el país con la mejor energía”.