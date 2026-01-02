Santa Fe busca salvar la taquilla ampliando venta de abonos: ¿Cambian los precios?

Independiente Santa Fe decidió extender la venta de abonos para el primer semestre de 2026. La fecha límite, que inicialmente terminaba el 13 de enero, ahora irá hasta el sábado 17. La decisión fue confirmada por el presidente del club, Eduardo Méndez, quien explicó que la medida busca darle más tiempo a la hinchada para adquirir el plan de temporada ante el bajo nivel de ventas que se ha registrado hasta ahora.
Según el propio directivo, la respuesta del público ha sido inferior a la esperada, pese a que el equipo disputará Superliga, Liga BetPlay y fase de grupos de la Copa Libertadores. El club necesita fortalecer su flujo de caja para cumplir compromisos administrativos y sostener una nómina competitiva. La dirigencia sostuvo que el respaldo financiero de los abonados será clave en un año de alta exigencia deportiva.
Uno de los factores que ha incidido en la baja compra es el precio. En redes sociales, parte de la hinchada ha expresado inconformidad al considerar que los valores son altos frente al mercado del fútbol colombiano.
A esto se suma que el abono no incluye los partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que deberán adquirirse por separado, situación que también ha generado molestia entre los aficionados.
Precios oficiales de los abonos de Santa Fe 2026-I y aumento frente a 2025
Independiente Santa Fe publicó la estructura oficial de precios para el primer semestre de 2026, diferenciando valores entre abonados antiguos y nuevos. Así quedó el esquema:
- Occidental Preferencial
Abonado antiguo: $1.137.000
Abonado nuevo: $1.289.000
- Occidental Platea Alta
Abonado antiguo: $1.137.000
Abonado nuevo: $1.289.000
- Occidental Platea Baja
Abonado antiguo: $1.137.000
Abonado nuevo: $1.289.000
- Occidental General
Abonado antiguo: $772.000
Abonado nuevo: $875.000
- Oriental Platea
Abonado antiguo: $648.000
Abonado nuevo: $735.000
- Oriental Preferencial
Abonado antiguo: $648.000
Abonado nuevo: $735.000
- Oriental General
Abonado antiguo: $490.000
Abonado nuevo: $555.000
- Lateral Sur
Abonado antiguo: $457.000
Abonado nuevo: $518.000
Uno de los puntos más debatidos ha sido el aumento. Solo en Oriental Preferencial, el incremento de 2025-I a 2025-II fue de $80.000 (18 %) y de 2025-II a 2026-I fue de $132.000 (25,48 %). En un año la subida acumulada fue de $212.000, equivalente a cerca del 48 %. Aun así, los precios se ubican en rangos similares a los manejados por clubes como Millonarios o Atlético Nacional, según cifras comparadas en temporadas recientes.
El presidente Méndez sostuvo que la meta del club es alcanzar 20.000 abonados para asegurar estabilidad económica y garantizar un soporte financiero que permita sostener la nómina para competir en tres torneos. El directivo insistió en que el apoyo del aficionado será determinante.
Mientras tanto, Santa Fe continúa su planificación deportiva, gestiona refuerzos, evalúa renovaciones y mantiene su preparación para afrontar un año con alta competencia local e internacional. El club espera que la extensión del plazo incentive la compra de abonos en los próximos días.