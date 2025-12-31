Así va el mercado de fichajes en el fútbol colombiano: Altas y bajas que marcan el arranque del 2026

La Liga BetPlay 2026-I tendrá un arranque adelantado por el calendario del Mundial y se jugará con formato de Playoffs en lugar de cuadrangulares. Con ese contexto, los clubes del fútbol colombiano aceleran sus decisiones deportivas y financieras.
Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe llegan como campeones del 2025, por lo que disputarán la Superliga en enero y cuentan presencia asegurada en fase de grupos de Libertadores, mientras otros clubes tradicionales buscan reforzarse para competir por el título y los otros cupos a torneos continentales desde fases previas.
El mercado hasta ahora deja cifras amplias en movimientos de nómina. Hay equipos con hasta diez salidas confirmadas, otros que apuestan por reestructuraciones profundas y varios que comienzan la temporada con técnico nuevo. También aparecen casos de clubes que han decidido mantener la base y reforzar con pocas piezas, priorizando estabilidad deportiva y control de costos.
¿Cómo se refuerza el campeón y los equipos en competencia internacional?
Junior de Barranquilla
El vigente campeón del fútbol colombiano, busca sostener su estructura para el semestre. Confirmó la llegada de Jannenson Sarmiento como refuerzo y tiene como baja a José Cuenú. El club analiza la necesidad de sumar un delantero adicional, teniendo en cuenta su doble competencia entre Liga BetPlay y Copa Libertadores.
La idea es reforzar sin desmontar la base que lo llevó al título, aunque suenan algunas propuestas interesantes por José Enamorado. Al cuadro ‘Tiburón’ podría sumarse Kevin Pérez desde Deportes Tolima.
Independiente Santa Fe
El campeón del primer semestre y clasificado a la Copa Libertadores 2026, inició una reestructuración profunda. Confirmó la llegada de Pablo Repetto como nuevo director técnico. En salidas ya oficializó a Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Harold Santiago Mosquera y otros jugadores, lo que evidencia un ajuste amplio de plantilla.
El delantero argentino Nahuel Bustos ha sonado con fuerza en las últimas horas y se habla de una propuesta formal por parte del equipo capitalino a Talleres de Córdoba para negociar un préstamo.
Atlético Nacional
Uno de los clubes con mayor peso deportivo, registra hasta ahora una salida confirmada, la de Joan Castro, y mantiene conversaciones abiertas para reforzar zonas claves. El club evalúa nombres para ataque y defensa.
Aunque no se ha confirmado oficialmente por parte del club verdolaga, el nombre del experimentado lateral izquierdo argentino de 37 años, Milton Casco, parece estar prácticamente definido para 2026. También parece estar muy cerca Nicolás Rodríguez, ex Fortaleza y el arquero Kevin Cataño de Real Cundinamarca.
Millonarios
El embajador avanza con una renovación amplia. Confirmó las llegadas de Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo, además de otras incorporaciones cercanas a concretarse, como el delantero argentino de Universidad de Chile, Rodrigo Contreras.
En salidas, el club registra Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda y otros nombres. El objetivo es rearmar una nómina competitiva tras una temporada irregular.
América de Cali
El escarlata confirmó el regreso de Marlon Torres y registra varias salidas importantes como Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro y Santiago Silva. El club trabaja en nuevas incorporaciones, principalmente en defensa y mediocampo, mientras planea su inicio de semestre con jugadores sancionados que no podrán estar desde la primera fecha.
En las últimas horas se ha comentado que el arquero brasilero Jean Fernandes, con pasado en Cerro Porteño, tiene todo arreglado para defender la portería americana el próximo año.
Deportivo Cali
El azucarero ha sido uno de los equipos más activos. Confirmó el regreso de Juan Ignacio Dinnenno, al arquero peruano Pedro Gallese, a Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez y Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, y tiene salidas como Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo y Yeison Gordillo.
El club apuesta por una reconstrucción deportiva con nombres de peso en todas las líneas, gracias al respiro financiero que obtuvo por parte de su nuevo dueño, el grupo inversor IDC Network.
Independiente Medellín
El DIM registra la llegada de Yony González y una lista amplia de salidas que incluye Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera y Juan Arizala. El poderoso sigue en búsqueda activa de refuerzos, con énfasis en delantero y defensa central.
Otros equipos: Movimientos, salidas masivas y reconstrucciones
Atlético Bucaramanga presenta varias bajas entre jugadores defensivos y mediocampistas, mientras trabaja en retención de fichas claves y búsqueda de goleador. Deportes Tolima sumó a Jan Carlos Angulo y confirmó salidas como Christopher Fiermarín, Kevin Pérez y Jáder Quiñones. Once Caldas confirmó la llegada de Jaime Alvarado y registró múltiples bajas en su plantilla.
Deportivo Pereira atraviesa una reconfiguración profunda tras numerosas salidas, mientras Internacional de Bogotá apuesta por varias incorporaciones, incluido nuevo cuerpo técnico, con una lista amplia de altas en todas sus líneas. Cúcuta Deportivo, recién ascendido, hizo una depuración grande de nómina y prepara refuerzos para sostener su permanencia en primera división.
El mercado sigue abierto y la primera semana de enero será clave para definir más incorporaciones. Entre confirmaciones oficiales, negociaciones avanzadas y rumores en curso, la Liga BetPlay 2026-I tendrá un arranque con varias plantillas renovadas, clubes grandes con reestructuración y proyectos que apuestan a consolidar competitividad desde el inicio del año.