Santander Colombia, primer banco corporativo en integrarse al ecosistema Bre-B gracias a su alianza con CCO Credibanco

Banco Santander Colombia, de la mano de CCO Credibanco, anunció la habilitación de Bre-B para el segmento de clientes corporativos del país, ampliando sus capacidades de recaudo digital en un momento en el que los pagos inmediatos avanzan hacia una nueva fase de adopción en Colombia: la de los negocios, los comercios y las operaciones corporativas.
Este lanzamiento convierte a Banco Santander Colombia en la primera entidad enfocada en banca corporativa en conectarse al riel de pagos inmediatos de Bre-B, un paso clave para llevar la inmediatez del sistema financiero a las necesidades de recaudo de compañías, comercios y operaciones corporativas.
A partir de esta implementación, el segmento corporativo podrá recibir pagos, transferencias y recaudos en tiempo real, con disponibilidad 24/7 y altos estándares de seguridad con el Banco Santander Colombia. La solución permitirá reducir fricciones operativas, mejorar la disponibilidad de los recursos y facilitar procesos de recaudo en un entorno donde la liquidez y la eficiencia del flujo de caja son cada vez más relevantes para la gestión empresarial.
El anuncio se da en medio del crecimiento acelerado de Bre-B, la infraestructura de pagos inmediatos del Banco de la República. Con corte al 4 de mayo de 2026, el sistema registraba 34.897.402 usuarios vinculados, más de 105 millones de llaves activas y 782.218.571 transacciones acumuladas. Además, la operación diaria ya superaba los 5 millones de movimientos, lo que evidencia el avance de la inmediatez como nuevo estándar en el ecosistema financiero colombiano.
“Con Bre-B para el segmento corporativo buscamos que el recaudo deje de ser un proceso pesado y se convierta en una experiencia más simple, inmediata y trazable. Para los clientes corporativos, recibir recursos en tiempo real puede marcar una diferencia importante en la gestión de caja, la conciliación y la eficiencia operativa. La alianza con CCO Credibanco nos permite llevar estas capacidades a los puntos de atención y venta, acercando los pagos inmediatos a las necesidades reales de los negocios”, afirmó Margarita Mosquera Torres, Directora de Proyectos Especiales de Banco Santander Colombia.
Como parte de esta habilitación, Banco Santander Colombia permitirá a sus clientes corporativos recibir pagos mediante códigos QR integrados a la red de datáfonos de CCO Credibanco, ampliando así sus canales de recaudo dentro del ecosistema Bre-B. Además, esta integración sienta las bases para desarrollar nuevos casos de uso orientados al segmento corporativo, en línea con las crecientes necesidades de innovación y transformación digital de las empresas.
“La alianza entre Santander y CCO Credibanco representa una gran oportunidad para acompañar a las empresas con una propuesta end-to-end que impulse sus ventas. A través del QR interoperable, habilitamos una experiencia de pago simple y masiva, y al mismo tiempo fortalecemos sus capacidades financieras facilitando pagos a proveedores y nómina. Santander entra como un nuevo jugador que potencia el ecosistema, apalancado en los rieles de Bre-B y sus beneficios de inmediatez para todo el país. Además, su proceso de onboarding ágil y amigable permite a los comercios empezar a operar rápidamente, incluso desde la creación de la llave, materializando desde el primer momento la promesa de pagos inmediatos.” resaltó, Andrea Ticora, Vicepresidente de Open Business de CCO Credibanco.
Así mismo, los clientes corporativos también podrán habilitar la recepción de pagos mediante la exposición de códigos QR a través del Centro de Pagos y Recaudos del Banco Santander Colombia, integrando nuevas experiencias de recaudo digital y fortaleciendo las opciones disponibles para recibir recursos dentro del ecosistema de pagos inmediatos. Con ello, Banco Santander Colombia busca ofrecer una solución más robusta para compañías que gestionan pagos en canales presenciales y digitales.
La entrada al servicio se habilitará a través de la creación y administración de llaves Bre-B desde Supernet, lo que permitirá a los clientes corporativos vincular sus cuentas y acceder a las nuevas funcionalidades de recaudo disponibles. Estas llaves serán la puerta de entrada para operar dentro del ecosistema Bre-B y aprovechar capacidades como recepción de pagos en tiempo real, disponibilidad permanente y mayor trazabilidad de las operaciones.
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