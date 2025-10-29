Sapiencia ofrece cupos para cursos de tecnología tras alianza con Oracle; ¿cómo aplicar?

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Agencia de Educación Postsecundaria (Sapiencia), anunció junto a Oracle la apertura de 2.500 cupos para formación en tecnología.
Con la iniciativa Skill Development Initiative (SDI) de Oracle University, una de las empresas de tecnología más relevantes del mundo en servicios de nube e IA, los ciudadanos podrán estudiar y certificarse en uno o varios de los 22 cursos relacionados con áreas como computación en la nube, inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, bases de datos, integración con otros proveedores tecnológicos y procesos empresariales (finanzas, ventas, compras y más).
“Con esta alianza de la Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, 2.500 ciudadanos se formarán en los próximos tres años con Oracle, lo que fortalecerá el ecosistema educativo con el acceso a formación técnica internacional de calidad, mejorará la empleabilidad y proyectará a la ciudad como un territorio líder en innovación y talento digital”, afirmó Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia.
Más detalles del proceso de formación
Sapiencia informó que la formación será sin costo y 100 % virtual a través de la plataforma Oracle MyLearn, y la inscripción se hará desde este 29 de octubre en la Ciudadela Digital Medellín, de Sapiencia
Así mismo, las 2.500 personas que se inscriban podrán consultar las diferentes rutas disponibles y acreditar sus conocimientos por medio de un examen, con lo cual tendrán la posibilidad de obtener una certificación digital de industria, con sello internacional y de alto valor, emitida por Oracle University.
Por otra parte, durante la vigencia de la alianza 2025-2027, tendrán la posibilidad de ampliación, según demanda y ejecución, hasta de 10.000 cupos. Las certificaciones dependerán del avance individual, los requisitos de cada ruta y la presentación del examen que dispone la plataforma.