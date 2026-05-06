Buscan radical cambio para cotizar a pensión en Colombia: La gente ahorraría para jubilarse por pagar IVA

Un radical cambio para cotizar a pensión en Colombia se propuso a manos de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad. La idea sale como necesidad a buscar oportunidades de ahorro en el marco de un sistema que tiene fuertes presiones fiscales.
Además de la urgencia por revisar el cambio de la edad de jubilación, o aumentar la tasa de descuento y aporte a la jubilación, se buscan maneras alternativas que garanticen que sean cada vez más personas las que hagan pagos formales.
De darse este radical cambio para cotizar a pensión en Colombia, los ciudadanos podrían ver mayores oportunidades de ahorro y el sistema de aseguramiento social le haría quite a la informalidad, o los pagos por debajo de los ingresos, que suelen darse en el país dada la masa de trabajadores que trabajan a cuenta propia.
La propuesta puntual se centra en hacer descuentos a través de las compras que hacen los ciudadanos por el pago que se genera, mediante el IVA, a algunos bienes o servicios, incluyendo alimentos, electrodomésticos, dispositivos de tecnología, entre otros.
El proceso sería: el ciudadano compra, la DIAN registra el pago por medio de facturación electrónica y el 1 % del consumo se desvía automáticamente a una cuenta individual de seguridad social, explicó Marisol Acosta Garibello, cofundadora e integrante de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad y exdirectiva en Colpensiones.
Radical cambio para cotizar a pensión en Colombia también iniciaría desde la infancia
Otro cambio en la manera de pagar la pensión en Colombia se centraría en un “ahorro desde la cuna”, en el que se invierte un capital semilla inicial al nacer y el Estado o el mercado gestionan ese dinero hasta los 65 años.
“Por ejemplo, un millón de pesos a una tasa del 7 % anual, podría convertirse en $80 millones sin aportes adicionales cuando el individuo tenga 65 años. Esto marcaría una diferencia estructural frente a la pobreza y el abandono”, agregó la experta.
Finalmente, los aportes a la jubilación podrían darse teniendo en cuenta que, en Colombia, el 57 % de las personas mayores tienen vivienda propia totalmente pagada, lo que abre la puerta a soluciones financieras como la hipoteca inversa.
Lo anterior, indica la iniciativa, “permitiría monetizar el patrimonio ilíquido en flujo de caja vitalicio, lo que daría tranquilidad económica en los años de retiro. El riesgo de esta alternativa en el conflicto que se pueda presentar con los herederos”, dijo Acosta.
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Cifras de la organización muestran que solo 2,2 millones de personas han alcanzado una pensión, lo que es el 28,5 % de las personas mayores. “Aunque subsidios como Colombia Mayor han ampliado la cobertura al 38 % de los adultos mayores, todavía existe un vacío alarmante: 2,5 millones de personas mayores carecen de cualquier tipo de protección económica, es decir, el 38,6 %”, concluyó Acosta sobre el que sería un radical cambio para cotizar a pensión en Colombia.