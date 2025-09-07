En un país con grandes retos geográficos como Colombia, la conectividad aérea se convierte en un factor clave para la integración social y económica.
En este escenario, Satena la aerolínea estatal, anunció que actualmente opera en 27 de los 32 departamentos del país, alcanzando una cobertura del 84 % del territorio nacional.
Con 158 rutas activas, de las cuales el 74 % corresponden a rutas sociales donde es el único operador, la compañía se consolida como la aerolínea con mayor cobertura en el país.
En total, la empresa aérea llega a 55 destinos, de los cuales 35 son catalogados como sociales, al atender comunidades rurales, apartadas o de difícil acceso.
“No se trata solo de volar, se trata de estar presentes donde nadie más llega. SATENA no conecta aeropuertos: conecta vidas, conecta esperanza”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.
La presencia de Satena en estas regiones representa un puente hacia servicios básicos como salud, educación, comercio y movilidad para miles de colombianos históricamente excluidos de la conectividad aérea.
Expansión de flota y nuevas oportunidades
Durante el segundo semestre de 2025, la aerolínea estatal incorporará tres aeronaves ATR 72 y dos DHC-6-400 Twin Otter, diseñadas para operar en pistas cortas o no preparadas. Con ello, busca fortalecer su capacidad de operación en territorios con condiciones geográficas complejas, consolidando su papel estratégico en la conectividad nacional.
“Satena ratifica así su compromiso con la inclusión territorial y el desarrollo sostenible, posicionándose como un actor fundamental en el objetivo de lograr un país más integrado desde el aire”, destacó la compañía en un comunicado.