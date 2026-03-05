Scania suma 2.500 buses y 200 millones de kilómetros recorridos en Bogotá con TransMilenio

En el marco de los 25 años del sistema de transporte masivo de Bogotá, operado por TransMilenio, Scania conmemora su aporte a la movilidad urbana con una cifra que resume su trayectoria: más de 200 millones de kilómetros recorridos por su flota en la ciudad y más de 2.500 buses entregados a los distintos operadores desde el año 2000.
Desde la llegada de los primeros 196 buses Scania L94 Euro II en 2004, la marca ha acompañado cada etapa de evolución tecnológica, ambiental y operativa del sistema, consolidándose como un aliado estratégico en el desarrollo de una movilidad más eficiente, segura y sostenible para Bogotá.
Ingeniería pensada para Bogotá
“Operar a 2.600 metros sobre el nivel del mar representa un desafío técnico relevante. Por eso, nuestros buses cuentan con calibraciones electrónicas específicas para compensar la menor densidad de oxígeno, ajustes en sistemas de inyección y turboalimentación, configuraciones optimizadas para pendientes pronunciadas y sistemas de refrigeración adaptados a la exigente operación urbana”, menciona Carlos Franky, jefe de preventas de Scania Colombia.
El proceso para que cada unidad entre en circulación también es estratégico. Por ejemplo, el chasis se fabrica en planta (en Brasil), pasa por pruebas de calidad y homologación técnica, es transportado a Colombia, nacionalizado y entregado al carrocero local para su ensamble final e integración de sistemas tecnológicos. Este ciclo puede tardar entre cuatro y ocho meses, según el volumen y las especificaciones del pedido.
Datos, eficiencia y acompañamiento
Cada bus troncal puede recorrer entre 80.000 y 120.000 kilómetros al año, mientras que uno zonal alcanza entre 70.000 y 80.000 kilómetros. En conjunto, la flota Scania ha superado los 200 millones de kilómetros en la ciudad, contribuyendo diariamente a la movilidad de millones de pasajeros.
Este desempeño se apalanca en soluciones de conectividad como el sistema de gestión de flota “My Scania”, que recopila hasta 45 variables operativas para optimizar el consumo de combustible, analizar rutas, mejorar tiempos y fortalecer hábitos de conducción.
El modelo de postventa se basa en estar donde está el cliente: atención directa en talleres y patios, acuerdos de mantenimiento y disponibilidad permanente de repuestos en las instalaciones de los operadores, garantizando continuidad operativa y mayor rentabilidad. En paralelo, la capacitación a conductores se ha enfocado en el entendimiento de la tecnología embarcada y en la mejora de hábitos de conducción, con el objetivo de maximizar eficiencia, seguridad y desempeño ambiental.
Evolución tecnológica y ambiental
En estos 25 años, Scania ha acompañado la expansión y renovación del sistema con tecnologías cada vez más limpias y eficientes: desde motores Euro II y Euro III hasta flotas a gas natural, biarticulados de alta capacidad y, recientemente, la incorporación del primer bus eléctrico K230 BEV en 2025.
La evolución ha sido estructural. La adopción de estándares Euro más exigentes —normas que fijan límites máximos de emisiones contaminantes— ha permitido reducir hasta en 95% el material particulado frente a tecnologías antiguas, además de disminuir de forma significativa los NOx. A esto se suman soluciones a gas y eléctricas que reducen CO₂ y ruido en la ciudad.