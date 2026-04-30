Se abre convocatoria para adquirir derechos de televisión del FPC para los próximos 4 años

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) abrió oficialmente el proceso para la recepción de ofertas relacionadas con la comercialización de los derechos de televisión de sus competencias, correspondientes a los próximos cuatro años.
De acuerdo con la entidad, la invitación está dirigida a medios de comunicación y plataformas digitales interesadas en participar en este proceso. La información detallada será remitida directamente a cada uno de los actores convocados. No obstante, las organizaciones que deseen postularse podrán manifestar su interés a través del correo electrónico habilitado por la Dimayor para este fin.
Entre los requisitos establecidos, se encuentra la presentación del certificado de existencia y representación legal, en el cual debe evidenciarse que el objeto social de la empresa está relacionado con actividades como televisión, producción audiovisual, radiodifusión, servicios de streaming u otros sectores afines. Este documento resulta indispensable para validar la idoneidad de los proponentes dentro del proceso.
Adicionalmente, la entidad indicó que los interesados deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad, el cual será suministrado por la Dimayor. Este paso es necesario para garantizar la reserva de la información estratégica que será compartida durante el desarrollo de la convocatoria.
El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga Pérez, explicó que la iniciativa busca ir más allá de un procedimiento tradicional de adjudicación. Según señaló, el objetivo es avanzar hacia un modelo colaborativo que incorpore innovación, tecnología y nuevas formas de narrar el deporte, con el propósito de ampliar el alcance del fútbol profesional colombiano.
En ese sentido, la propuesta apunta a diversificar los formatos de transmisión y adaptarse a las transformaciones en los hábitos de consumo de las audiencias, especialmente en entornos digitales.