Fallo histórico en el fútbol europeo: Figura del Chelsea fue suspendida 4 años por dopaje

La sanción de cuatro años impuesta a Mykhailo Mudryk por dopaje marca uno de los fallos más severos recientes en el fútbol europeo. El extremo ucraniano del Chelsea, fichado en 2023 por cerca de US$112 millones desde el Shakhtar Donetsk, recibió la pena máxima contemplada por la normativa tras dar positivo por meldonium en un control realizado en 2024. La decisión, confirmada por la Football Association (FA), lo dejaría fuera de competencia hasta finales de 2028.
El castigo se convierte en un golpe directo a una de las inversiones más altas del club londinense en la última década. Mudryk, de 25 años, no juega desde el 28 de noviembre de 2024, cuando participó en la Conference League. Desde entonces, acumulaba una suspensión provisional que será descontada del total, pero que no reduce el impacto de una sanción considerada histórica por su extensión.
La FA aplicó la pena máxima tras confirmar la presencia de meldonium, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desde 2016. El caso fue apelado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el 25 de febrero de 2025, instancia que ahora definirá si se mantiene o reduce la sanción.
El contexto económico también es relevante. El Chelsea comprometió más de 100 millones de euros en el traspaso y firmó contrato hasta 2030, con opción de extensión. La inactividad prolongada del jugador implica una pérdida deportiva y financiera, considerando salario, amortización del fichaje y proyección comercial.
Sanción máxima por dopaje: un fallo histórico en el fútbol europeo
La sanción de cuatro años representa la mayor pena posible para este tipo de infracción bajo el reglamento de la FA. Este tipo de decisiones no son frecuentes en el fútbol de élite, donde la mayoría de casos terminan con reducciones tras apelaciones o acuerdos.
El meldonium, comercializado como Mildronato, fue desarrollado en la Unión Soviética para mejorar la resistencia en condiciones de bajo oxígeno. Su uso en el deporte generó múltiples escándalos tras su prohibición en 2016. Uno de los casos más conocidos fue el de Maria Sharapova, quien recibió dos años de sanción tras dar positivo en el Abierto de Australia.
La severidad del castigo a Mudryk responde a la política de tolerancia cero en casos sin justificación médica válida. La AMA clasifica esta sustancia como modulador metabólico, con potencial de mejorar el rendimiento físico.
El impacto de esta decisión va más allá del jugador. Refuerza la postura de los organismos reguladores frente al dopaje en el fútbol, un deporte donde históricamente se registran menos casos que en disciplinas como el atletismo o el ciclismo.
Apelación ante el TAS y precedentes que abren una posibilidad
Mudryk busca revertir o reducir la sanción mediante su apelación ante el TAS. Existen precedentes recientes que podrían influir en el proceso. El caso de Paul Pogba es uno de los más relevantes: el francés pasó de una sanción inicial de cuatro años a 18 meses tras demostrar circunstancias atenuantes.
El proceso ante el TAS puede extenderse varios meses. En este tipo de casos, el tribunal evalúa factores como la intención, la trazabilidad de la sustancia y posibles fallas en el control antidopaje.
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Mientras se resuelve la apelación, el jugador mantiene entrenamientos individuales fuera de la estructura del Chelsea. Según reportes, ha alquilado instalaciones privadas para sostener su condición física.