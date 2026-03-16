La Premier League frena fichajes del Chelsea y le aplica una multa récord

El Chelsea fue sancionado por la Premier League con una multa de US$13,7 millones y una prohibición condicional de fichar jugadores para el primer equipo. La decisión responde a irregularidades detectadas en pagos a agentes e intermediarios entre 2011 y 2018, durante la etapa de Roman Abramovich como propietario del club londinense.
La investigación de la liga detectó pagos no declarados a agentes no autorizados y otras personas vinculadas a fichajes de jugadores, incluidos Eden Hazard, Ramires, David Luiz, André Schürrle y Nemanja Matic. En total, se identificaron más de US$60 millones en pagos a 12 personas físicas o jurídicas que infringieron una o varias normas.
El Chelsea evitó sanciones deportivas directas, como deducción de puntos, y la prohibición de fichajes para el primer equipo se encuentra suspendida mientras se completan otras investigaciones. La multa y la prohibición solo se aplicarían en caso de nuevas infracciones.
Sin embargo, la liga sí impuso una restricción de nueve meses para inscribir jugadores juveniles que hayan estado previamente en academias de otros clubes de la Premier League o la English Football League. Esta medida entra en vigor de inmediato.
Desde la compra del club por Todd Boehly en 2022, el Chelsea ha buscado sanear sus prácticas contables y regulatorias. El club mismo informó voluntariamente a la Premier League, UEFA y FA sobre las irregularidades, lo que la liga consideró un factor atenuante significativo. Sin la autodenuncia, la multa podría haber alcanzado US$26 millones y la suspensión de dos ventanas de fichajes.
Multas históricas en Europa: cómo se compara Chelsea
La sanción al Chelsea es la más alta impuesta por la Premier League por pagos a agentes, pero no es récord en el fútbol europeo. Por ejemplo, la UEFA sancionó al Chelsea con 31 millones de euros por violaciones de normas financieras en 2025, y el Paris Saint-Germain enfrentó multas de hasta 65 millones de euros por incumplir reglas del Fair Play Financiero.
En comparación con Sudamérica, los clubes locales han enfrentado multas mucho menores. En Colombia, sanciones recientes por incumplimientos regulatorios rara vez superan los US$200.000, mientras que en Brasil algunos clubes de primera división han sido multados con montos cercanos a US$1 millón por irregularidades en fichajes y contratos.
Estas cifras muestran que la multa del Chelsea es alta en el contexto inglés, pero sigue siendo inferior a sanciones máximas en Europa por violaciones financieras más amplias.
Situación actual del club y próximos pasos
Paralelamente, el Chelsea enfrenta 74 cargos adicionales por parte de la FA, relacionados con presuntas infracciones en normas de agentes. Estas investigaciones podrían derivar en sanciones adicionales, incluyendo multas o deducción de puntos.
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El entrenador Liam Rosenior aseguró que el club ve el tema como resuelto y que está concentrado en planificar a futuro. La sanción refuerza la tendencia de la Premier League y la UEFA de incrementar la transparencia en transferencias y pagos a agentes, con multas crecientes según la gravedad de las infracciones.