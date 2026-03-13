Ni los hinchas confían: Tottenham aplaza venta de abonos en plena lucha por no descender

El Tottenham Hotspur tomó una decisión inusual en medio de su crisis deportiva: aplazó la renovación de abonos de temporada para la campaña 2026/2027 debido al riesgo real de descenso en la Premier League. El club londinense anunció que los aficionados tendrán hasta el 7 de junio para decidir si renuevan, casi dos semanas después del último partido en casa de la temporada frente al Everton, programado para el 24 de mayo.
La medida responde a la posición del equipo en la tabla. A falta de varias jornadas para el cierre del campeonato, los ‘Spurs’ ocupan el puesto 16 y están apenas un punto por encima de la zona de descenso. El equipo suma 11 partidos sin ganar y cinco derrotas consecutivas, una racha que ha encendido las alarmas tanto en la directiva como entre los aficionados.
Según el club, la decisión se tomó tras conversaciones con representantes de seguidores. En un comunicado, el Tottenham señaló: “Comprendemos la situación actual del equipo en la clasificación. Hemos decidido aplazar el plazo para dar a los aficionados más tiempo para evaluar la situación antes de tomar una decisión”.
El contexto deportivo se agravó esta semana con la derrota 2-5 frente al Atlético de Madrid en la UEFA Champions League, resultado que generó críticas de grupos de aficionados y pedidos de reembolso de entradas por el rendimiento del equipo.
Impacto económico del posible descenso del Tottenham
El riesgo de perder la categoría tendría consecuencias financieras relevantes. De acuerdo con datos de la propia Premier League y reportes de medios británicos como The Telegraph, los clubes que descienden pueden perder más de 100 millones de euros en ingresos por derechos de televisión en la temporada siguiente.
En el caso del club de Londres, la caída sería significativa si se tiene en cuenta la capacidad del Tottenham Hotspur Stadium, uno de los estadios más grandes de Inglaterra con más de 62.000 asientos. Los abonos de temporada representan una parte importante del flujo de caja anual del club, además de ingresos por hospitalidad, consumo en el estadio y patrocinio.
El club también reconoció que, aunque la venta general de abonos está suspendida temporalmente, se mantendrán descuentos para niños y adultos mayores. No obstante, la directiva no confirmó si los precios se reducirían en caso de que el equipo termine jugando en el EFL Championship.
Una de las peores campañas recientes del club
El Tottenham vive una de sus temporadas más complejas en décadas. En la campaña 2024/2025 terminó en el puesto 17, apenas un lugar por encima de la zona de descenso. En el actual torneo, la tendencia no ha mejorado bajo el mando del entrenador Igor Tudor.
La presión sobre la directiva ha crecido entre aficionados y exentrenadores del club, quienes consideran que la gestión deportiva, incluyendo fichajes recientes y decisiones del cuerpo técnico, ha influido en los resultados. Como comparación, equipos que descendieron recientemente de la Premier, como el Leicester City en 2023, experimentaron caídas fuertes en ingresos y valor de plantilla tras abandonar la primera división.
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Es poco común que un club de la magnitud comercial del Tottenham modifique el calendario de abonos por motivos deportivos. En Inglaterra, los grandes equipos suelen vender la mayoría de sus abonos antes incluso de terminar la temporada. En este caso, la incertidumbre deportiva obligó al club a frenar un proceso que normalmente es automático cada año.