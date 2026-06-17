Se acerca la fecha de primeros vencimientos para hacer la declaración de renta en Colombia

La DIAN recordó a las personas que cada vez está más cerca la fecha en la que se llevarán a cabo los primeros vencimientos de la declaración de renta en Colombia para personas naturales.
Recuerda la entidad que llevar a cabo este proceso no implica, en principio, que las personas deban hacer el pago de algún tipo de impuesto. Esa carga impositiva se da teniendo en cuenta distintos niveles de ingresos, gastos, entre otros.
La declaración de renta en Colombia, recuerda la misma normativa vigente, dispone que las personas den a conocer su realidad económica y no omitan datos clave que puedan terminar en multas o procesos penales.
Según la DIAN, los primeros vencimientos, con base en los últimos dos dígitos de la cédula, se empiezan a dar desde el próximo 12 de agosto, momento en el que las personas con documentos finalizados en 01 y 02 tienen la última fecha para llevar a cabo el proceso.
Los seis casos en los que se debe hacer la declaración de renta en Colombia
1. Tope de Patrimonio Bruto
- Condición: Si al 31 de diciembre de 2025 se poseían bienes (casas, vehículos, ahorros, inversiones, etc.) cuyo valor total sumara igual o más de 4.500 UVT (Unidades de Valor Tributario)
- Equivalente en pesos: $224.095.500
- Nota: El patrimonio evaluado es el bruto; esto significa que las deudas no se restan para calcular este tope
2. Tope de Ingresos Brutos
- Condición: Si la suma de todos los ingresos recibidos durante todo el año 2025 (salarios, honorarios, comisiones, arriendos, rendimientos financieros, etc.) fue igual o superior a 1.400 UVT
- Equivalente en pesos: $69.718.600
3. Consumos con Tarjeta de Crédito
- Condición: Si los gastos y compras realizados a través de tarjetas de crédito durante el año 2025 superaron las 1.400 UVT
- Equivalente en pesos: $69.718.600
4. Compras y Consumos Totales
- Condición: Si el total de las compras y consumos realizados por cualquier medio de pago (efectivo, transferencias, tarjetas) durante el año 2025 fue igual o superior a 1.400 UVT
- Equivalente en pesos: $69.718.600
5. Consignaciones Bancarias o Inversiones
- Condición: Si el valor total acumulado de las consignaciones recibidas en cuentas bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año 2025 fue igual o superior a 1.400 UVT.
- Equivalente en pesos: $69.718.600
6. Responsabilidad del IVA
- Condición: Haber sido responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) durante el año gravable 2025, independientemente de los montos de ingresos o patrimonio
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Los tiempos para la declaración de renta en Colombia se vencen el 26 de octubre de este año. No respetar estos tiempos límite pueden traer importantes sanciones económicas para los contribuyentes.