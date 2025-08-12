Finanzas personales

Se aproxima el plazo para pagar el ICA del tercer bimestre de 2025

Para evitar sanciones e intereses por mora, los ciudadanos deben cumplir con esta obligación dentro del tiempo establecido.

Por: -
Se aproxima el plazo para pagar el ICA del tercer bimestre de 2025
Se aproxima el plazo para pagar el ICA del tercer bimestre de 2025. Foto: tomada de Freepik

Compártelo en:

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) recuerda a los contribuyentes obligados a declarar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) que el plazo para la presentación y pago correspondiente al tercer bimestre de 2025 (marzo y abril) vence este viernes 15 de agosto de 2025.

Para evitar sanciones e intereses por mora, los ciudadanos deben cumplir con esta obligación dentro del tiempo establecido. “Se invita a los contribuyentes a realizar el proceso de manera ágil y segura, a través de los canales virtuales oficiales”, indica la Secretaría de Hacienda.

¿Quiénes deben declarar y pagar?

Así las cosas, estos son los contribuyentes que deben pagar el ICA:

  • Aquellos que en 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($18.402.415), están obligados a declarar ICA de manera bimestral durante 2025.
  • Los contribuyentes cuyo impuesto a cargo en 2024 haya superado las 43.498 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($2.166.156.902) deben pagar la Sobretasa Bomberil, equivalente al 1 % del impuesto a cargo del periodo marzo-abril de 2025. Gracias a este aporte, la ciudad puede modernizar su Cuerpo Oficial de Bomberos, además de construir una nueva estación para la atención de emergencias y rescates.
  • Como incentivo adicional, los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10 % en el ICA, destinado a financiar becas de educación superior a través de la Agencia Atenea. Actualmente, más de 33.000 jóvenes de Bogotá se ven beneficiados.
Se aproxima el plazo para pagar el ICA del tercer bimestre de 2025
Se aproxima el plazo para pagar el ICA del tercer bimestre de 2025. Foto: tomada de Freepik

Recomendado: Esta opción permite recibir ingresos a quiénes no logren pensionarse en Colombia

«Invitamos a todos los contribuyentes de Bogotá, obligados a declarar y pagar el impuesto ICA del tercer bimestre de 2025, a que realicen estos trámites antes del próximo viernes 15 de agosto. De esta forma evitan sanciones e intereses. Estar al día con Bogotá vale la pena», señaló Pablo Verástegui, director de impuestos de Bogotá.

¿Cómo realizar la declaración y el pago?

Los contribuyentes deben acceder a la página web de la Secretaría de Hacienda, seleccionar el botón ‘Pagos Bogotá’ y hacer clic en ‘ICA – ReteICA’. Desde allí, ingresarán a la oficina virtual donde podrán realizar el trámite de manera electrónica.

“La Secretaría de Hacienda hace un llamado especial a los contribuyentes para que realicen sus trámites únicamente a través de los canales oficiales, recordando que estos son gratuitos y no requieren intermediarios”, concluye la entidad.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Impuestos en Bogotá
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar