Se define nueva presidenta del Consejo Gremial: estas son las dos líderes que pujan por el poderoso cargo

Este mismo miércoles podría conocerse quién reemplazará a Camilo Sánchez (presidente de Andesco) en la cabeza del Consejo Gremial Nacional.

Consejo Gremial Nacional habla de la reforma laboral
Consejo Gremial Nacional tendrá nueva presidenta en 2026. Estas son las nominadas. Foto: Valora Analitik

El Consejo Gremial Nacional, el foro que reúne a 21 de los gremios económicos más importantes del país, decidirá esta tarde quién estará a cargo de su Presidencia y vicepresidencia en 2026.

Actualmente, la cabeza de esta organización está en manos de Camilo Sánchez, presidente de Andesco (el gremio de empresas de servicios públicos), quien finalizará próximamente su periodo, para dar paso a una de las dos postulaciones que se votarán esta tarde a partir de las 4:00 p.m.

Durante este 2025, el Consejo Gremial, bajo el liderazgo de Sánchez, ha elevado la voz de los empresarios reafirmando la relevancia del sector productivo, como parte esencial para el progreso social y económico de Colombia.

Además, ha sentado su posición sobre varias de las propuestas e iniciativas del Gobierno Petro, en relación con temas de relevancia para el país, como el suministro energético, impuestos, y las reformas pensional y laboral, entre otros temas.

Natalia Gutiérrez y Andrés Velasco Consejo Gremial
Natalia Gutiérrez y Andrés Velasco, candidatos a liderar el Consejo Gremial en 2026. Fotos: Cortesía.

Dos mujeres nominadas para presidir el Consejo Gremial

El futuro del Consejo Gremial Nacional estará en manos de una mujer, de acuerdo con las postulaciones hechas por dos grupos de organizaciones. Ambas, también, hacen parte del sector energético.

En un primer momento, los presidentes de Fenalco, Colfecar, Confecámaras, Asocodis, Asofiduciarias y Fasecolda, nominaron a Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgenpara la presidencia del Consejo Gremial Nacional en 2026; junto con Andrés Mauricio Velasco Martínez, presidente de Asofondos, como vicepresidente.

Gutiérrez fue viceministra del Interior, viceministra de Minas y presidenta de la Agencia Nacional de Minería. Además, cuenta con trayectoria en el liderazgo gremial, experiencia en la gestión de asuntos estratégicos y “un profundo entendimiento del papel que cumplen los sectores productivos en la construcción de país”.

Los líderes de los gremios afirmaron que Gutiérrez representa un sector que es “fundamental para el funcionamiento de todos los sectores productivos de la economía”.

Luz Stella Murgas
Foto: Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas

Días después, un segundo grupo nominó a Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, como presidenta del Consejo Gremial y a Nicolás Pérez Marulanda, presidente de Fedepalma, como vicepresidente.

En su carta de postulación, los presidentes de la SAC, la ANDI, la ACM, Acopi, la Federación Nacional de Cafeteros, Asobancaria, Cotelco, PorkColombia, Acoplásticos y Fenavi, explicaron que quienes han liderado el CGN “han debido enfrentar un escenario complejo, representando con responsabilidad nuestros principios ante el Estado y ante la opinión pública”.

“Su labor ha sido fundamental para reivindicar la importancia de la seguridad jurídica, para preservar la confianza empresarial y para defender la legitimidad del trabajo gremial en la democracia”, reconocieron.

