Surge nueva postulación para la Presidencia del Consejo Gremial: nominan a Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas

Como parte del cambio que tendrá la Presidencia del Consejo Gremial Nacional el próximo año, una nueva nominación para liderar esta entidad fue elevada por diez organizaciones empresariales.
Los presidentes de la SAC, la ANDI, la ACM, Acopi, la Federación Nacional de Cafeteros, Asobancaria, Cotelco, PorkColombia, Acoplásticos y Fenavi, explicaron que quienes han liderado el CGN “han debido enfrentar un escenario complejo, representando con responsabilidad nuestros principios ante el Estado y ante la opinión pública. Su labor ha sido fundamental para reivindicar la importancia de la seguridad jurídica, para preservar la confianza empresarial y para defender la legitimidad del trabajo gremial en la democracia”.
Con este contexto, propusieron a Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, como presidenta del Consejo Gremial y a Nicolás Pérez Marulanda, presidente de Fedepalma, como vicepresidente, para el año 2026.
En la carta dirigida a los integrantes de este gremio, se reconoció que “el 2026 será un año decisivo para el país y para el sector empresarial que representamos. La culminación de un ciclo de Gobierno, las elecciones legislativas y presidenciales, y los debates propios de la transición política configuran un entorno donde la voz del Consejo Gremial Nacional deberá ser más firme, estratégica y coordinada que nunca”.
Perfil de Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas
Murgas es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario de la misma universidad. Ha estado vinculada al sector minero-energético por más de 20 años.
Se desempeñó como vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también fue gerenta de Exploración de la misma entidad.
Trabajó en Ecopetrol durante ocho años como asesora tributaria de toda la cadena de valor del negocio. Participó en el proceso de determinación del valor de la acción para la salida al mercado, así como en el proceso de internacionalización de la compañía.
Por su parte, Nicolás Pérez, presidente de Fedepalma, es economista de la Universidad de Los Andes y tiene una maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional de la Universidad de Duke (EE. UU.). Cuenta con 20 años de experiencia en los sectores público y privado, con amplios conocimientos de agronegocios y desarrollo rural, evaluación de proyectos económicos y financieros, y financiamiento para el desarrollo.
Comenzó su carrera en el sector financiero colombiano como banquero de inversión y se trasladó al sector público, donde fue jefe de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, en el Departamento Nacional de Planeación, durante 2006-2011.
Segunda nominación para liderar el Consejo Gremial
Este viernes, otro grupo de gremios presentó la candidatura de Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen, para la presidencia del Consejo Gremial Nacional en 2026; junto con Andrés Mauricio Velasco Martínez, presidente de Asofondos, como vicepresidente.
Esta postulación fue hecha por los presidentes de Fenalco, Colfecar, Confecámaras, Asocodis, Asofiduciarias y Fasecolda, quienes indicaron que el Consejo Gremial Nacional “ha sido un espacio fundamental para promover la competitividad, la estabilidad institucional y el desarrollo sostenible del país, facilitando un diálogo constructivo entre el sector productivo y los distintos poderes públicos y sociales”.