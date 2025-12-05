Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, fue postulada a la Presidencia del Consejo Gremial Nacional en 2026

El Consejo Gremial tendrá relevo en su Presidencia, que actualmente está en manos de Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco. De cara a esta elección, varios de los líderes gremiales del país revelaron sus fichas para liderar esta organización, que reúne a varios de los sectores productivos del país.
En una carta dirigida a Sánchez y a Raquel Garavito (quien venía ocupando la Gerencia de Edru, en Cali), los presidentes de Fenalco, Colfecar, Confecámaras, Asocodis, Asofiduciarias y Fasecolda, reconocieron la relevancia del consejo.
En la misiva, los líderes gremiales indicaron que el Consejo Gremial Nacional “ha sido un espacio fundamental para promover la competitividad, la estabilidad institucional y el desarrollo sostenible del país, facilitando un diálogo constructivo entre el sector productivo y los distintos poderes públicos y sociales”.
Además, se destacó que en el contexto actual, “se requiere un empresariado unido y con visión de largo plazo, que fortalezca la interlocución y consolide posiciones comunes en favor del bienestar, el empleo formal y el crecimiento económico sostenible”.
Estos son los candidatos para liderar el Consejo Gremial
En este sentido, y teniendo en cuenta el respaldo de varios representantes gremiales, se presentó la candidatura de Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen, para la presidencia del Consejo Gremial Nacional en 2026; junto con Andrés Mauricio Velasco Martínez, presidente de Asofondos, como vicepresidente.
Gutiérrez fue viceministra del Interior, viceministra de Minas y presidenta de la Agencia Nacional de Minería. Además, cuenta con trayectoria en el liderazgo gremial, experiencia en la gestión de asuntos estratégicos y “un profundo entendimiento del papel que cumplen los sectores productivos en la construcción de país”.
Los líderes de los gremios afirmaron que Gutiérrez representa un sector que es “fundamental para el funcionamiento de todos los sectores productivos de la economía. Su capacidad para construir consensos, impulsar agendas técnicas y liderar procesos intergremiales la convierte en una candidata idónea para guiar al Consejo en un año que exigirá diálogo permanente, rigor técnico y fortaleza institucional”.
Por su parte, Velasco ha sido profesor-instructor de macroeconomía en las universidades Los Andes, Rosario, Oxford, Sabana y Javeriana. Además, fue director Técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal de Colombia (CARF); viceministro Técnico y director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia; subgerente de Sistemas de Pago y Operación Bancaria, economista experto de la Unidad de Investigación y miembro del equipo de Inflación en el Banco de la República.
“Esta elección permitiría continuar con una línea de trabajo plural, representativa y articulada entre todos los sectores que integran esta instancia, fortaleciendo la participación del sector energético y asegurando una dirección comprometida con la diversidad gremial”, dijeron los presidentes de los gremios.