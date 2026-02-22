Se necesitan 5 leyendas del tenis juntas para igualar la fortuna de Michael Jordan

Aunque está todavía muy lejos del patrimonio de grandes leyendas del deporte como Michael Jordan, Novak Djokovic, con 38 años sigue compitiendo al más alto nivel en el circuito ATP. Volvió a disputar una final del Australian Open, uno de los torneos que más veces ha ganadoen su carrera y, aunque no se quedó con el título, su presencia en instancias decisivas confirma que continúa vigente en el tenis mundial mientras consolida una fortuna estimada entre US$240 y US$250 millones.
Djokovic no solo es el tenista con más dinero ganado en premios en la historia del circuito masculino (más de US$186 millones según datos oficiales de la ATP), sino que además es el único jugador activo dentro del Top 5 de los más ricos de la historia del tenis mundial. A diferencia de otras figuras que construyeron su patrimonio tras el retiro, el serbio combina ingresos deportivos, contratos comerciales e inversiones mientras sigue sumando títulos.
Su principal contrato de indumentaria es con Lacoste, con cifras estimadas entre US$9 y US$12 millones anuales. También mantiene acuerdos con Head (raquetas), Asics (calzado) y Hublot (relojería). A esto se suman inversiones inmobiliarias en Mónaco, Marbella y Nueva York, además de restaurantes en Serbia bajo la marca Novak Café & Restaurant. En los últimos años ha invertido en compañías relacionadas con bienestar, nutrición y biotecnología.
Con este perfil, Djokovic ya es el cuarto tenista más rico del mundo sin haberse retirado. Ese dato marca el punto de partida de una lista dominada por empresarios, inversionistas y atletas que supieron transformar su marca en activos de largo plazo.
Los cinco tenistas más ricos de la historia
El ranking por patrimonio neto está liderado por el rumano Ion Țiriac, con una fortuna estimada entre US$2.000 y US$2.300 millones. Su caso es atípico en el deporte. Como jugador ganó menos de US$1 millón en premios en la era previa a los grandes contratos televisivos. Su riqueza proviene casi en su totalidad del mundo empresarial.
Țiriac construyó un conglomerado bajo Țiriac Holdings, con intereses en banca, seguros, concesionarios de automóviles y bienes raíces en Rumania. Țiriac Bank llegó a manejar activos superiores a US$1.500 millones antes de su venta parcial. A través de Țiriac Auto, distribuye marcas como Mercedes-Benz, BMW, Ford y Hyundai. Además, ha desarrollado proyectos inmobiliarios en Bucarest valorados en cientos de millones de dólares. Es el único extenista que superó la barrera de los US$2.000 millones.
El segundo lugar lo ocupa Roger Federer, con un patrimonio cercano a US$1.100 millones. Durante su carrera acumuló US$130,6 millones en premios oficiales ATP. Sin embargo, más del 85 % de su fortuna proviene de negocios y patrocinios.
En 2018 firmó con Uniqlo un contrato por aproximadamente US$300 millones a diez años, incluso después de su retiro. En 2019 invirtió en la marca suiza de calzado deportivo On Running, que salió a bolsa en 2021 en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ONON. La compañía ha superado los US$10.000 millones en capitalización bursátil en distintos momentos, y la participación accionaria de Federer representa una parte clave de su patrimonio.
También es cofundador de Team8, agencia que gestiona derechos comerciales y eventos como la Laver Cup, torneo que genera ingresos por televisión, boletería y patrocinio global.
En el tercer puesto aparece Serena Williams, con una fortuna estimada entre US$340 y US$400 millones. Ganó US$94,8 millones en premios oficiales, récord histórico femenino. Su crecimiento patrimonial se explica por su fondo de capital de riesgo Serena Ventures, creado en 2014.
Serena Ventures ha invertido en más de 60 startups, incluyendo participaciones tempranas en empresas como MasterClass, Tonal, Impossible Foods y Coinbase. Además, mantuvo contratos multimillonarios durante más de dos décadas con Nike y acuerdos con Gatorade, Beats by Dre y JPMorgan Chase. También lanzó su marca de moda S by Serena. Es una de las atletas femeninas que más capital ha generado fuera del deporte competitivo.
Djokovic ocupa el cuarto lugar, mientras que el Top 5 lo completa Rafael Nadal, con un patrimonio estimado entre US$220 y US$250 millones. Nadal acumuló US$134,9 millones en premios ATP y 22 títulos de Grand Slam que impulsaron contratos comerciales durante casi veinte años.
Su principal activo empresarial es la Rafa Nadal Academy by Movistar en Mallorca, inaugurada en 2016 y con expansiones en Kuwait, México y Grecia. Opera bajo un modelo que combina formación deportiva y educación privada. Además, participa en la marca hotelera ZEL junto al grupo español Meliá, con planes de expansión en el Mediterráneo y el Caribe. Posee propiedades en Mallorca, Madrid y República Dominicana, y mantiene contratos históricos con Nike, Kia Motors, Babolat y Richard Mille.
En conjunto, las fortunas estimadas de Țiriac, Federer, Serena Williams, Djokovic y Nadal suman aproximadamente US$3.950 millones.
La riqueza del Top 5 del tenis vs. el patrimonio de Michael Jordan
Michael Jordan cumplió 63 años el 17 de febrero y, según estimaciones de Forbes y Bloomberg, su patrimonio se ubica alrededor de US$3.800 millones.
Jordan ganó seis campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls, pero su riqueza no proviene principalmente de sus salarios como jugador. El eje central es Jordan Brand, división de Nike que genera más de US$6.000 millones anuales en ventas globales. El exjugador recibe regalías estimadas en más de US$200 millones por año solo por esta línea de productos.
En 2023, Michael Jordan vendió la mayoría de su participación en los Charlotte Hornets en una operación que valoró la franquicia en cerca de US$3.000 millones. Además, mantiene inversiones en deportes, bebidas, automoción y fondos privados.
Es decir que, el patrimonio combinado del Top 5 del tenis ronda los US$3.950 millones, mientras que Jordan acumula cerca de US$3.800 millones. La diferencia es de aproximadamente US$150 millones.
En términos porcentuales, Michael Jordan equivale al 96 % del patrimonio conjunto de los cinco tenistas más ricos del mundo.
El dato es relevante por dos razones económicas. Primero, evidencia la diferencia de escala entre la industria global del baloncesto estadounidense y el tenis como deporte individual. Segundo, muestra el peso del equity empresarial frente a los ingresos estrictamente deportivos. Michael Jordan multiplicó su fortuna mediante regalías y participación accionaria, mientras que varios tenistas dependen en mayor proporción de premios y patrocinios.
Como referencia, los US$3.950 millones del Top 5 del tenis equivalen a más de 15 veces el valor de mercado de varias compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y superan el presupuesto anual de varias capitales intermedias del país.
Djokovic sigue compitiendo y puede aumentar su patrimonio en los próximos años. Federer y Serena fortalecen inversiones. Nadal expande su academia y hotelería. Țiriac mantiene su imperio empresarial en Europa del Este.
Recomendado: El tenis domina el negocio del deporte femenino: Las 20 mejores pagadas suman casi US$300 millones
Pero hoy, la cifra es clara: un solo exjugador de baloncesto está prácticamente al mismo nivel financiero que los cinco nombres más poderosos en la historia económica del tenis mundial.