Sector farmacéutico impulsa la participación de mujeres en cargos estratégicos; estas son las cifras

El liderazgo femenino continúa ganando terreno en el mundo empresarial, aunque aún persisten brechas en la representación en cargos de decisión.
De acuerdo con el estudio Women in Business 2026 de Grant Thornton, las mujeres ocupan hoy alrededor del 43 % de los cargos de alta dirección en Colombia, mientras que en Perú y Ecuador la participación alcanza aproximadamente el 36 % y 35 % respectivamente, cifras que ubican a América Latina entre las regiones con mayores avances en liderazgo femenino a nivel global.
Expertos consideran que estos resultados reflejan un progreso importante en la inclusión de mujeres en la toma de decisiones empresariales, pero también evidencian la necesidad de que más organizaciones continúen fortaleciendo políticas y estrategias que impulsen el acceso de mujeres a posiciones estratégicas.
En este contexto, compañías del sector farmacéutico como Genfar han venido consolidando un modelo de liderazgo diverso que impulsa tanto el desarrollo del talento como el crecimiento del negocio.
Solo en 2025 se llevaron a cabo 37 procesos para posiciones de liderazgo, de los cuales 27 fueron ocupados por mujeres, lo que representa aproximadamente el 73 % de los cargos cubiertos. De estos nombramientos, 21 corresponden a promociones internas y seis a nuevas contrataciones.
Este crecimiento también se refleja en los espacios de dirección estratégica de la compañía. Actualmente, cinco de las diez posiciones directivas de Genfar están ocupadas por mujeres, lo que representa el 50 % del equipo directivo.
“La diversidad en el liderazgo es un principio organizacional, y un factor que fortalece la manera en que tomamos decisiones, gestionamos nuestros equipos y proyectamos el crecimiento de la compañía. En Genfar creemos firmemente que impulsar el desarrollo del talento femenino es clave para construir una organización más sólida, innovadora y preparada para los desafíos del sector en la región”, afirmó Agustín Vincent, gerente general de Genfar.
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Reconocimientos y programas de Genfar
Hoy las mujeres representan alrededor del 56 % de las posiciones de liderazgo, con una participación relevante en áreas como comercial, calidad y asuntos científicos, así como en finanzas, personas & organización y supply chain.
Pero más allá de las cifras, el liderazgo femenino ha tenido un impacto tangible en los resultados y en la evolución de la cultura organizacional de Genfar. Un ejemplo de ello es el reconocimiento obtenido en mercados como Perú y Ecuador, donde la compañía ha sido destacada en el ranking de las mejores empresas para trabajar según Great Place to Work.
En este sentido, Genfar recientemente implementó un programa de mentoría interna en el que participaron 10 mujeres como mentoras y 20 como mentees.
Estas iniciativas se complementan con políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), procesos de selección transparentes y herramientas de desarrollo del talento como planes de carrera, evaluaciones de desempeño, formación continua y planes de sucesión, que buscan garantizar igualdad de oportunidades y fortalecer el crecimiento profesional dentro de la compañía.