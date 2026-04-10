Creación de startups en Colombia crece tres veces por encima del promedio regional; pero hay desafíos

Colombia continúa consolidándose como uno de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos de América Latina, de acuerdo con el informe Colombia Tech Report, de KPMG.
Al cierre de 2025, el país alcanzó más de 2.100 startups activas, lo que representa un crecimiento del 24 % frente a la medición anterior y un aumento superior al 60 % en los últimos tres años.
Este ritmo triplica el promedio regional, estimado en 8 %, evidenciando una expansión estructural del emprendimiento de base tecnológica.
En términos de distribución geográfica, Bogotá concentra más del 50 % de estas empresas, seguida por Antioquia con el 25 % y Valle del Cauca con el 11 %, lo que confirma el liderazgo de los principales hubs urbanos en la consolidación del ecosistema. Sin embargo, también refleja que hay espacio para una mayor descentralización en los próximos años.
“Colombia crece 24 % en startups pero el 80 % está en etapas tempranas. Paradójicamente, el problema no es escasez de empresas sino falta de visibilidad ante capital. El Colombia Tech Report busca precisamente eso: actualizar el radar para que la inversión fluya donde está el potencial”, señaló María Paula Peñaranda, gerente de Innovación de KPMG.
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Inversiones para nuevas empresas tecnológicas
En materia de inversión, el informe destaca que Colombia se posicionó como el tercer mercado más dinámico de la región durante 2025, al captar el 12 % del capital destinado a startups en América Latina.
Esto se tradujo en US$513 millones a través de 104 acuerdos formales, ubicándose solo por detrás de Brasil y México. Sin embargo, persisten desafíos en etapas tempranas: cerca del 80% de las startups aún se encuentran en fases iniciales, lo que limita su acceso a financiamiento.
Por sectores, más del 50 % de estas empresas se concentra en seis verticales: fintech (19 %), SaaS (11 %), healthtech (6,9 %), edtech (6,3 %), gestión de negocios (6,3 %) y martech (5 %). Esta especialización refleja una orientación hacia soluciones que mejoran la eficiencia corporativa y la digitalización empresarial.
Actualmente, el 80% de los corporativos mantiene alianzas estratégicas con emprendimientos tecnológicos, aunque solo el 14% ha realizado inversiones directas mediante esquemas de corporate venture capital.
Con el objetivo de actualizar estas cifras y profundizar el análisis del ecosistema, KPMG anunció la apertura del registro para el Colombia Tech Report 2025-2026. Esta será la quinta edición del informe, que incorporará nuevos indicadores sobre alianzas corporativas, inversión en etapas tempranas y una medición más detallada de la distribución regional del capital.