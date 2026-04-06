StartCo 2026: el punto de encuentro que conectará a startups de América Latina con inversión y futuro

Durante todos estos años, StartCo se ha consolidado como uno de los escenarios más relevantes para el ecosistema emprendedor de América Latina, al reunir en un mismo lugar a startups, inversionistas, grandes corporativos y líderes del mundo de los negocios.
Y es que más que un evento, se ha convertido en un punto de encuentro estratégico donde se generan conexiones de alto valor y se acelera el crecimiento empresarial. En un entorno donde acceder a financiación y cerrar alianzas puede tomar meses, StartCo concentrará en dos días (16 y 17 de abril en Plaza Mayor, Medellín) oportunidades clave que pueden transformar el rumbo de una startup, posicionándose como un verdadero termómetro del futuro empresarial y tecnológico de la región.
Por eso, para conocer todos los detalles de este escenario que se perfila como el spoiler del futuro, Valora Analitik conversó con Juan Gabriel Arboleda (Fundador) y Santiago Mesa (cofundador de StartCo). Ambos contaron las novedades y el impacto que espera lograr el evento que proyecta reunir a más de 16.000 asistentes de 25 países y 350 startups.
¿Qué es StartCo?
“Es un benchmark entre los corporativos más importantes de la región, los mejores inversionistas, fondos de inversión, startups y speakers. Es decir, dos días para conocer el futuro y conseguir un año de trabajo. A veces es muy difícil coincidir con clientes corporativos, es decir, citas y escenarios donde estén todos juntos. Nosotros hemos visto un promedio entre 80 y 90 citas por startup en su punto de contacto”, explicó Mesa.
Por su parte, Arboleda complementó: “Es la oportunidad perfecta para crear relaciones estratégicas con grandes empresas, conseguir financiación sea a través de deuda o inversión, y conocer todo el ecosistema de emprendimiento, no solo de Colombia, sino de todo América Latina. Hay equipos muy estratégicos que se van cinco o seis personas por empresa y aprovechan para hacer la mayor cantidad de relaciones posibles. Para las startups es un trampolín que les permite escalar”.
Y agregó: “Desde una pequeña perspectiva del corporativo que patrocina el evento, en palabras de Amazon Web Services, StartCo es el evento que mayor cantidad de startups curadas le da en toda América Latina, sin contar Brasil”.
¿Cuáles son las novedades que trae esta nueva edición?
“Uno de los puntos más importantes que nosotros venimos trabajando es poder vincular muchas más startups internacionales. Como país y como región es muy importante conocer otros ecosistemas, y por eso este año como propuesta de valor nos propusimos la meta de tener un 30 % de las startups internacionales”, informó Juan Gabriel Arboleda.
Y continuó: “Viene una delegación de cerca de 30 compañías chilenas a participar y también Perú por primera vez como país invitado con una delegación entre 15 y 20 compañías. Adicionalmente, muchas startups americanas, de Centroamérica y un par argentinas”.
“Con el tema de los speakers, cada año traemos referentes del mundo de los negocios. Este año nos acompaña Marlene Garayzar, fundadora de Story, que en el año 2023 llegó a ser unicornio mexicano y se prepara para salir a bolsa de Estados Unidos el próximo año”, habló Arboleda.
Al tiempo, agregó: “También viene Dusko Kelez, el fundador de Hapi, una plataforma que desde el celular puedes invertir en acciones de Estados Unidos en minutos. Pero la estrella invitada para esta edición es Guenther Steiner, que fue director por 10 años del equipo Haas en la Fórmula 1”.
Y Mesa cerró: “Más allá de esa rueda de negocios, StartCo es para cualquier persona. Es un escenario de dos días que se convirtió en un spoiler del futuro. Un caso es David Vélez, quien estuvo en nuestro primer evento hace siete versiones atrás en el 2019”.
¿Cómo están viendo el comportamiento de las startups actualmente?
“Hay algo muy interesante que está pasando en este momento, y es que la inteligencia artificial está causando que se puedan crear nuevas herramientas, aplicaciones, plataformas y software”, mencionó Arboleda.
Y siguiendo con su explicación: “Una persona antes para crear una tenía que gastarse en una casa de desarrollo un montón de dinero. Hoy en día estamos viendo soluciones tecnológicas que están saliendo a raíz de la IA, creando cosas y tecnologías que la gente necesita de una forma mucho más ágil”.
Pero advirtió: “Nosotros no somos una región para crear inteligencia artificial profunda, como lo es Estados Unidos, China o Israel, pero sí somos una región muy poderosa para desplegar y comercializar estas tecnologías”.
Siguió diciendo que “en estos momentos estamos viendo temas financieros de conciliaciones de pagos y plataformas que analizan documentos. Pero definitivamente se hace visible que todas estas tecnologías de agro, energía, movilidad y logística están teniendo por debajo unos superpoderes que no tenían. América Latina es muy buena en el tema de desarrollo de software, servicios y sistemas financieros. De hecho, en StartCo generalmente la categoría más grande después de creación de software es esa”.
Y, “este año fuimos más estrictos en el tema de la evaluación, dejando pasar a las compañías que verdaderamente no cumplen con todos los criterios que nosotros necesitamos para que estén dentro del evento”.
Mientras que Santiago Mesa concluyó el punto: “Por todo lo anterior, StartCo es un escenario de mucho valor para las startups. Vas a ver la aceptación de tu modelo de negocio y de tu propuesta de valor de más de 15.000 personas. Como segundo, tener al corporativo más importante del país reunido, al igual que a todos los inversionistas en el mismo lugar”.
“Además, el ganador de este año no solamente recibe posibilidades económicas, sino que va a ir a una visita a San Francisco a una rueda de inversiones con los fondos más importantes del mundo”, cerró el cofundador.
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¿Cómo define el potencial que tiene actualmente el ecosistema emprendedor colombiano?
“Colombia se ha venido posicionando mucho, ganando galardones cada año en los índices de emprendimiento, innovación y demás. Cada vez crecemos el número de startups y cada vez son mejores”, resaltó Juan Gabriel Arboleda.
Y continuó: “Ha mejorado la calidad porque tuvimos una época donde hubo mucho capital, pero irresponsable. Lo bueno es que ahora las compañías tienen capacidades de inversión global, no tanto en un solo país, sino que son capaces de tener esas articulaciones con diferentes economías”.
“Como segundo, se ha visto un despliegue de capital en regiones. Vimos una ronda de financiación muy importante durante el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, que demuestran que por el contrario a cualquier pensamiento pesimista o negativo, la región está muy fuerte”, resaltó Arboleda.
“No obstante, se tendrá que fortalecer el tema del Gobierno Nacional para que sea una articulación más fuerte entre todas las regiones y el país”, advirtió el fundador.
¿Cuál es el impacto que quieren dejar en el sector con la realización de esta nueva edición de StartCo?
“Siempre nos hemos sentido apoyando a valientes que quieren cambiar el mundo como lo conocemos hoy, y promover estos emprendedores e ideas y ver el impacto que algunos de ellos logran es demostrar que se puede hacer”, destacó Santiago Mesa.
Al tiempo, complementó: “StartCo da un mensaje muy importante y es que los que están llamados a jalonar la economía son las empresas privadas en sí. La tecnología, el desarrollo y demás somos nosotros los emprendedores o startups, los que estamos llamados a seguir dando ese empujón para que el país y la región siempre salga adelante”.
Y concluyó: “Hoy, más que nunca, el futuro se está acercando a una velocidad aterradora. Casos como el de IA en la que todo el mundo se está viendo obligado a cambiar y a moverse, es una muestra de que el futuro no es una opción, es lo que todos tenemos que enfrentar y mover con él”.