Sectores clave destruyeron más de 250.000 empleos en enero; trabajo por cuenta propia llegó a cifra récord

A pesar de que el desempleo se redujo en enero de 2026 en Colombia respecto a lo registrado en el mismo mes en 2025, al pasar del 11,6 % al 10,9 % en un año, las estadísticas del DANE revelaron un deterioro en indicadores como la generación de empleo en el sector privado y la proporción de trabajadores por cuenta propia.
De hecho, cuando se compara enero con diciembre del año pasado, se ve un aumento de la tasa de desempleo en las principales 13 ciudades del país, que pasó del 8,1 % al 8,6 %, y en el total nacional, que se movió del 8,4 % al 8,5 %.
Aunque la desocupación en el primer mes del año se convirtió en la más baja para un mes de enero desde 2001, año en que inicia la serie, los analistas advirtieron que solo se crearon 324.000 nuevos puestos de trabajo, un resultado inferior al promedio de creación de puestos de trabajo que habíamos observado en los 6 meses anteriores (740.000), según DAVIbank.
“Eso quiere decir que en enero se crearon cerca de 43 % de empleos si se le compara con el ritmo de creación de empleos que tuvimos en el segundo semestre del 2025, una desaceleración”, anotó Jackeline Piraján, economista principal de la entidad.
Al respecto, Mariana Quinche, economista de BBVA Research en Colombia, agregó que esos 324.000 nuevos puestos de trabajo equivalen a un crecimiento del 1,4 %, lo que representa una desaceleración en la creación del empleo con respecto al 4 % registrado un año atrás.
Mayores costos laborales explicarían despidos
La experta detalló además que los sectores de comercio y de alojamiento y comidas destruyeron una cantidad importante de empleos (con alrededor de 260.000 ocupados menos), lo cual atribuyó al fuerte choque del salario mínimo, debido a que estos sectores son intensivos en mano de obra.
Sobre este particular, Piraján destacó que estas actividades venían con creaciones de empleo modestas, pero todavía positivas al final del año pasado. “En enero parece que cambiaron su tendencia, una situación que debemos monitorear para poder saber si finalmente esto podría responder a una situación de mayores costos laborales”, dijo.
Incluso, la creación de empleo asalariado privado se desplomó hasta su mínimo histórico, con solo 17.000 puestos nuevos en enero de 2026 respecto a lo contabilizado en 2025, la diferencia interanual más baja desde febrero de 2019.
Piraján coincidió en que enero “deja entrever las señales iniciales del impacto del aumento de los costos laborales después del incremento del salario mínimo”.
Vuelve el repunte del cuentapropismo
Según la economista de BBVA Research, el empleo no asalariado (2,2 %) creció más que el asalariado (0,6 %). “Dentro del empleo no asalariado, se crearon bastantes trabajadores por cuenta propia y patrones”, destacó.
Y es que en enero se contabilizaron 9,6 millones de trabajadores por cuenta propia, es decir, personas que ejercen de manera independiente una profesión u oficio o tienen empresa propia. Esta cifra es superior en 195.000 personas a la reportada 12 meses atrás (9,3 millones).
El economista Mario Fernando Cruz Destacó que se trata de la cifra más alta para un mes de enero en 16 años. “Pauperización laboral resultado el aumento injustificado del salario mínimo”, escribió en su cuenta de X.
Para la economista principal de DAVIbank, del total de puestos creados (367.000) cerca del 78 % fueron empleos por cuenta propia, “eso también podría estarnos dando cuenta de un deterioro en el margen de la calidad de los puestos de trabajo que se crean especialmente en el segmento privado”.
Vale la pena recordar que en varios meses en 2025 se advirtió del repunte del empleo por cuenta propia, en noviembre, por ejemplo, superó los 10,2 millones de personas tras un incremento de 651.000 en octubre. De hecho, en los meses de enero, febrero, marzo, mayo y octubre los aumentos superaron los 600.000.
Esto llevó al BBVA a anticipar que la creación del empleo continuará desacelerándose, en especial la creación del empleo formal, debido al fuerte choque del salario mínimo, mientras DAVIbank cree que las cifras confirman que el incremento del salario mínimo podría deteriorar las características del mercado laboral.
