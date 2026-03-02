Selección Colombia confirma su despedida antes del Mundial 2026: Ya hay fecha y lugar

La Selección Colombia disputará su partido de despedida antes del Mundial 2026 el 29 de mayo en el estadio El Campín, en Bogotá. La fecha y la sede fueron confirmadas por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien señaló que el acuerdo con la Alcaldía de la capital y los administradores del escenario ya está cerrado. El rival será anunciado en los próximos días.
El compromiso en Bogotá será el último en territorio nacional antes del viaje a Norteamérica para disputar la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Colombia debutará el 17 de junio en el estadio Estadio Azteca, en Ciudad de México, frente a Uzbekistán, según el calendario oficial de la FIFA.
La FCF también confirmó que el 7 de junio se jugará un amistoso en Estados Unidos, diez días antes del estreno mundialista. Ese encuentro cerrará la fase de preparación internacional, luego de los duelos de marzo ante Croacia y Francia en territorio estadounidense, programados para el 26 y 29 de este mes.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo viene de asegurar su clasificación tras una campaña sólida en las Eliminatorias Sudamericanas, torneo en el que compitió contra las 10 selecciones de Conmebol por seis cupos directos y un repechaje. Colombia volverá a una Copa del Mundo luego de su última participación en Rusia 2018.
Partido de despedida en Bogotá: ¿cuál será su impacto?
El Campín tiene capacidad para más de 36.000 espectadores y ha sido escenario de despedidas anteriores. Antes de Brasil 2014, la Selección jugó en Bogotá ante Jordania; previo a Rusia 2018 enfrentó a Australia en Londres y no realizó acto oficial en el país. Esta vez, la FCF retoma el modelo de concentrar a la afición en la capital, con un evento que además mueve la economía local por turismo, boletería y patrocinio.
Según cifras del Distrito, un partido de la Selección en Bogotá puede generar ingresos superiores a $25.000 millones entre consumo, transporte y ocupación hotelera. La logística también está definida. El primer ciclo de trabajo será en Medellín, luego el traslado a Bogotá para el amistoso del 29 de mayo y posteriormente el viaje a Norteamérica. La base de concentración en México será Guadalajara, en instalaciones del Club Atlas.
Calendario previo y grupo en el Mundial 2026
En la fecha FIFA de marzo, Colombia enfrentará a Croacia y Francia, dos selecciones europeas que sirven como parámetro competitivo. Francia fue finalista del Mundial de Qatar 2022 y Croacia alcanzó el tercer lugar en ese torneo. El objetivo es medir el rendimiento ante rivales de alta exigencia, en especial pensando en el duelo del grupo K frente a Portugal, que cuenta con figuras como Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes.
En la fase de grupos, Colombia enfrentará a Uzbekistán en Ciudad de México, Portugal en Miami y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo en Guadalajara.
Recomendado: La Selección Colombia llega al Mundial 2026 como la tercera más valiosa en Sudamérica
El Estadio Azteca será el primero en la historia en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo, tras 1970 y 1986. Allí, Colombia iniciará su camino. Antes, el 29 de mayo, se despedirá en Bogotá con un evento que marca el arranque formal de la cuenta regresiva mundialista.