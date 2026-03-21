Semana Santa: así mueve la economía en Colombia mientras transporte terrestre gana terreno

El domingo 29 de marzo inicia la Semana Santa, una de las temporadas de mayor movilidad y dinamismo económico del año en Colombia. Con el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) como festivos nacionales, el país se prepara para un puente de cuatro días que activará el turismo interno, las economías regionales y la operación de transporte intermunicipal a su máxima capacidad.
En Semana Santa de 2025, más de 3,9 millones de pasajeros se movilizaron a través de las terminales de transporte terrestre del país, con un alza del 9,4 % frente al año anterior, mientras que cerca de 10 millones de vehículos circularon por las carreteras nacionales.
Para 2026, las proyecciones apuntan a superar los 4 millones de pasajeros en terminales terrestres, en línea con el crecimiento sostenido del sector, que cerró 2025 con una cifra cercana a los 122 millones de viajeros movilizados por carretera en todo el año, según estimaciones de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI.
Transporte terrestre gana terreno frente al aéreo
En 2025, los vuelos nacionales registraron una caída del 1,39 %, al pasar de 33,3 millones de pasajeros en 2024 a 32,8 millones, según cifras de la Aeronáutica Civil. Este comportamiento, sumado al costo de los tiquetes aéreos en temporada alta y a la limitada oferta de vuelos hacia destinos religiosos y culturales como Popayán, Ipiales, Mompox y Pasto, ha consolidado al bus intermunicipal como la alternativa más utilizada por los colombianos para desplazarse durante la Semana Mayor.
“Lo que hemos identificado es que el viajero de Semana Santa planifica con mayor anticipación, compara opciones y prioriza canales digitales para asegurar su cupo. Desde Pinbus vemos un incremento sostenido en la compra anticipada de pasajes hacia destinos religiosos, culturales y de naturaleza, lo que refleja un cambio estructural en la forma de viajar en Colombia”, señaló Alejandro Zuluaga, cofundador de Pinbus.
Impacto económico de Semana Santa
Semana Santa pasó a convertirse en una de las principales palancas de la economía colombiana. En 2024, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE registró una variación positiva del 5,5 % en marzo, un crecimiento en el que el efecto de esta celebración fue determinante, según la Anif.
Empresas como Expreso Brasilia y Expreso Bolivariano reportaron en 2025 aumentos en ventas del 15 % y 12 % respectivamente, mientras que plataformas de reserva como Viajes Falabella registraron incrementos del 88 % en reservas frente al año anterior.
Pero el impacto no se limita al transporte. En 2025, Cotelco proyectó una ocupación hotelera nacional superior al 70 %, con picos de hasta el 90 % en zonas de playa y del 80 % en ciudades principales.
Por su parte, Caldas registró ocupación del 65,6 %, Boyacá alcanzó el 79,8 % y Cartagena llegó al 84,6 %. A nivel de turismo, Cali reportó 51.944 visitantes con un crecimiento del 17 % frente a 2024 y más de US$8 millones en ingresos turísticos.
Este dinamismo se amplifica gracias al transporte terrestre. Popayán movilizó en su terminal 134.079 pasajeros en Semana Santa de 2025, un incremento del 18,8 %. Mompox, por su parte, registró ocupación hotelera del 100 % en 2024, con un impacto económico que superó los $23.972 millones, según el Icultur.
Pero también el comportamiento del viajero intermunicipal se está transformando. Según un análisis de Pinbus Ads, la unidad publicitaria de Pinbus, el 75,6 % de los usuarios de la plataforma tiene entre 18 y 45 años, el 98,42 % compra sus pasajes desde smartphone o computador, y el 63 % lo hace con al menos un día de anticipación.
Las billeteras virtuales (39,09 %) y PSE (32,63 %) lideran los métodos de pago, y los viajes por motivos de visita a familiares y amigos representan el 56,8 % de los desplazamientos, seguidos por negocios (25,9 %) y ocio (17,2 %).
Finalmente, de acuerdo con el comportamiento histórico de la plataforma y las tendencias de búsqueda, los destinos con mayor demanda para Semana Santa desde las principales ciudades del país incluyen rutas hacia Popayán, Pasto e Ipiales desde Cali y Bogotá; Mompox, la Costa Caribe y el Eje Cafetero desde Medellín; y destinos como Girardot, Sogamoso, Villavicencio y el Huila desde Bogotá. A estos se suman destinos emergentes como Norcasia (Caldas) y San Gil (Santander).