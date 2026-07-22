Atención | Senado aprobó traslado de la posesión de Abelardo de la Espriella al Cauca

El presidente electo Abelardo De la Espriella obtuvo este martes su primera victoria política en el Congreso de la República, luego de que la plenaria del Senado aprobara la proposición que autoriza el traslado de la sesión de posesión presidencial al departamento del Cauca.
La iniciativa recibió 55 votos a favor y 32 en contra, dando luz verde para que la ceremonia de juramento del mandatario electo pueda realizarse fuera del tradicional recinto del Capitolio Nacional, en Bogotá. La decisión representa un respaldo a una de las principales propuestas simbólicas de De la Espriella para el inicio de su mandato.
Con esta votación, el Senado avaló el cambio de sede de la sesión solemne del Congreso, paso necesario para que la posesión presidencial pueda llevarse a cabo en el Cauca, como lo planteó el mandatario electo. La propuesta busca trasladar el acto institucional a una región golpeada por la violencia y con alta presencia de la Fuerza Pública, enviando un mensaje de respaldo a la seguridad y de descentralización del poder.
La aprobación constituye además un importante triunfo para el nuevo Gobierno en su relación con el Legislativo, especialmente después de las tensiones registradas durante la instalación del Congreso y de la elección de las mesas directivas, en las que el Ejecutivo no logró imponer a sus candidatos en todas las corporaciones.
No obstante, el proceso aún no concluye. Para que el traslado de la posesión quede plenamente autorizado, la iniciativa también deberá contar con la aprobación de la Cámara de Representantes, tal como lo contempla el procedimiento previsto para modificar temporalmente la sede del Congreso durante una sesión solemne.
De obtener ese respaldo, la ceremonia del próximo 7 de agosto marcaría un hecho sin precedentes recientes en la historia política del país, al realizarse fuera del Capitolio Nacional y con el Congreso sesionando de manera extraordinaria en el Cauca para recibir el juramento constitucional del nuevo presidente de Colombia.
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