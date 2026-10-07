Así puede ser accionista de una importante fintech en Colombia desde solo $5 millones

El ecosistema fintech ha mostrado un crecimiento acelerado en Colombia y la región, con nuevas compañías, transformación regulatoria y mayor participación en el financiamiento de los colombianos.
En medio de este contexto, el Fondo de Capital Privado Plataform Equity abrió una alternativa para que personas naturales y empresas inviertan desde $5 millones en acciones de Plataform.
Se trata de una fintech colombiana dedicada al financiamiento empresarial mediante soluciones como factoring y confirming.
La inversión se realiza de manera indirecta, pues los recursos ingresan al fondo, que es socio de Plataform y canaliza el capital hacia las acciones de la compañía. El vehículo es administrado por la comisionista de bolsa Progresión.
Plataform alcanzó su punto de equilibrio en 2025 y, de acuerdo con las proyecciones de la firma, espera una utilidad antes de impuestos superior a US$1 millón. La fintech también reportó un crecimiento de más de 300 % en sus ingresos anuales durante 2026.
En sus cuatro años de operación, ha financiado a más de 2.400 empresas mediante herramientas como factoring, que permite anticipar el pago de facturas pendientes, y confirming, orientado a la gestión y financiación de pagos a proveedores.
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Fondo plantea rentabilidad de referencia de 18 %
El Fondo de Capital Privado Plataform Equity establece una rentabilidad de referencia de 18 % efectivo anual (E.A.) bajo un escenario conservador. Las estimaciones del vehículo contemplan que el resultado podría superar el 20 % E.A.
El horizonte de inversión está planteado hasta 2030. Antes de ingresar, los inversionistas podrán consultar las condiciones, plazos, riesgos y alternativas de salida, mientras Progresión realizará el seguimiento mediante reportes periódicos y los mecanismos de gobierno del fondo.
Felipe Tascón, CEO de Plataform, indicó que esta fintech ya suma cuatro años en el mercado “y viene creciendo en ingresos con una extraordinaria dinámica. Tenemos unas expectativas muy altas de escalar rápidamente, por ello, queremos seguir democratizando el acceso a buenas inversiones ampliándolo ahora al capital social”.
Por su parte, Carlos Alberto Jara, gerente del Fondo de Capital Privado Plataform Equity, señaló que la estructura busca conectar los recursos de los inversionistas con empresas con potencial de crecimiento y acompañarlas en su desarrollo.
Los cupos para esta alternativa de inversión son limitados y el fondo espera cerrarlos en noviembre de 2026. Las solicitudes serán priorizadas por orden de llegada y monto de inversión.
Se advirtió que las rentabilidades estimadas no garantizan resultados futuros y que la inversión está expuesta al desempeño de Plataform, la valorización de sus acciones, las condiciones de mercado y la disponibilidad de liquidez.